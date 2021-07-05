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Украинский канал "Дом" уволил команду проекта за русский Крым
05 июля 2021, 18:50 • 57 • Политика
Украинский канал "Дом" уволил команду проекта "Русский дневник" после выхода в эфир заставки с русским Крымом. На телеканале сообщили, что провели внутреннее расследование.
Украинский государственный телеканал "Дом", вещающий на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, а также на Крым, уволил всю команду проекта "Русский дневник" после показа в эфире карты, на которой Крымский полуостров отнесён к России. Об увольнении сообщается в официальном заявлении телеканала на Facebook.
Кроме того, на телеканале пояснили, что выпуск с русским Крымом сняли с эфира, а источники происхождения и пути попадания "фейковой" заставки в эфир пока устанавливаются. На канале проводят служебную проверку, поскольку его руководство ранее заявило, что такой графической заставки нет в распоряжении канала.
"Предварительно виновный установлен. Публично обращаемся к Службе безопасности Украины за помощью в проведении внутреннего расследования", - говорится в ранее опубликованном сообщении телеканала.
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