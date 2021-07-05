Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
Неожиданно: Зеленского призывают отказаться от названия страны Украиной
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
Главная / Политика

Украинский канал "Дом" уволил команду проекта за русский Крым

05 июля 2021, 18:50  •  57 • Политика
Украинский канал "Дом" уволил команду проекта "Русский дневник" после выхода в эфир заставки с русским Крымом. На телеканале сообщили, что провели внутреннее расследование.
Украинский государственный телеканал "Дом", вещающий на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, а также на Крым, уволил всю команду проекта "Русский дневник" после показа в эфире карты, на которой Крымский полуостров отнесён к России. Об увольнении сообщается в официальном заявлении телеканала на Facebook.
Кроме того, на телеканале пояснили, что выпуск с русским Крымом сняли с эфира, а источники происхождения и пути попадания "фейковой" заставки в эфир пока устанавливаются. На канале проводят служебную проверку, поскольку его руководство ранее заявило, что такой графической заставки нет в распоряжении канала.
"Предварительно виновный установлен. Публично обращаемся к Службе безопасности Украины за помощью в проведении внутреннего расследования", - говорится в ранее опубликованном сообщении телеканала.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






57
Источник
Похожие новости
05 июля 2021, 05:05
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой тишине
05 июля 2021, 03:15
"Головная боль", а не победа: Русские дадут бой силам НАТО в Чёрном море
05 июля 2021, 13:20
"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не виноваты
05 июля 2021, 06:55
Ложь родом из США в шести фото: "Запад, который мы заслужили"
05 июля 2021, 13:20
Россию тихо уничтожают: "На этой заразе выросло как минимум уже два поколения"
05 июля 2021, 10:35
Назарбаев рассекретил противостояние, едва не сгубившее Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июля 2021, 05:25
Вашингтон назвал свою версию закрытия Белоруссией границы с Украиной
02 июля 2021, 11:05
"Глубоководное чудище" Путина напугало англичан: "Стреляет по-дикому"
28 июня 2021, 22:45
Диаспоры должны соблюдать законы России: Азербайджанским преступникам поставили условие
29 июня 2021, 01:30
"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21
01 июля 2021, 17:40
"Ми з тобою не один народ": Зеленского поставили в тупик одной фотографией
03 июля 2021, 19:10
Захарова обнародовала самоубийственную для Запада историю. НАТО и ЕС смолчали
02 июля 2021, 14:45
В Крыму приготовились к массовому исходу жителей с Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.