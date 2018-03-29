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Украинский канал обвинил сайт «Миротворец» в давлении на журналистов на Украине

29 марта 2018, 15:39  •  65 • Украина
Украинский интернет-канал «Громадське» обвинил сайт «Миротворец» в давлении на журналистов на Украине.
 
© Pierre Crom/Getty Images
 

Об этом сообщается на сайте канала.

Отмечается, что данное обвинение связано с публикацией на сайте «Миротворец» материала о сборе средств на «строительство секретной тюрьмы СБУ для представителей международной организации Amnesty International».

«Громадське расценивает сообщение сайта «Миротворец» как давление на журналистику и очередной призыв к травле — метод, который «Миротворец» использует не впервые», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в заметке также использовалась фотография журналистки канала Анастасии Станко с подписью «в ожидании первой очереди». Девушка является соавтором расследования про изолятор СБУ в Харькове, где незаконно содержались люди.

«Мы считаем подобную деятельность не только недопустимой, но и откровенно опасной для свободы слова на Украине», — добавляет телеканал.

За последнее время ряд украинских СМИ подвергся разным формам давления как со стороны властей, так и со стороны различных организаций.

Так, например, на днях националисты забаррикадировали офис украинского телеканала ZIK, а в декабре 2017 года неизвестные в военной форме, назвавшиеся активистами, заблокировали здание украинского телеканала NewsOne. 

В феврале 2018 года украинские силовики провели обыски в редакции украинского издания «Вести», при этом они применили слезоточивый газ против журналистов.

Также в феврале главный редактор украинского интернет-портала «СТРАНА.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии. Он сообщил о многочисленных угрозах в свой адрес и нападении националистов.

Вместе с этим в стране были зафиксированы многочисленные случаи нападений на работников СМИ, в числе самых резонансных — гибель 20 июля 2016 года журналиста Павла Шеремета в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

В связи с этими и целом рядом других происшествий десятки представителей украинских СМИ призвали президента Украины Петра Порошенко прекратить давление на свободу слова в стране.

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