Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко и Супрун

Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

«Это решение принято... Единственное было объяснение — в связи с окончанием срока полномочий прошлого президента. Решение было принято единогласно», — указал он, комментируя решение по поводу Кличко.

Гончаренко уточнил, что кабмин одобрил увольнение не только Кличко и Супрун. По его словам, правительство согласовало целый ряд кадровых вопросов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство освободить Виталия Кличко от должности главы КГГА. Правительство бывшего украинского премьера Владимира Гройсмана отказалось это делать.