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Украинский и польский национализм объединяет ненависть к советскому прошлому

31 декабря 2017, 11:39  •  123 • Украина
В 2018 году в Польше по всей стране будут вспоминать жертв Волынской резни 1943 года, отмечая с 75-летие трагических событий, в ходе которых украинскими националистами из ОУН-УПА (организации запрещены в России. – Ред.) были уничтожены около 100 тысяч поляков.
В Киеве заметно нервничают по поводу приближающейся годовщины и тоже готовятся её встретить. В числе запланированных мероприятий – выход на экраны документального фильма «Операция "Грубешув"» о «боевом братстве» украинского и польского антисоветского бандподполья в лице ОУН-УПА и польской военизированной организации «Свобода и независимость». Бюджет фильма составляет почти 4,5 млн. гривен, и 100% этих денег были выделены из госбюджета Украины.
Операция «Грубешув» – одно из многих десятков локальных нападений отрядов бандподполья на Войско Польское в мае 1946 года. В Грубешове (Люблинское воеводство) базировался сводный гарнизон Войска Польского, Министерства безопасности Польши и НКВД. Там же в ожидании суда за свои преступления содержались арестованные украинские национал-боевики. В ходе скоротечного боя были убиты 6 нападавших и 18 военнослужащих грубешовского гарнизона, из них 9 человек были поляками.
Киевские кинематографисты задумали превратить этот, в общем-то, рядовой для того времени эпизод в миф о «боевом братстве» поляков и украинцев на антисоветской основе. Точнее, не всех поляков и не всех украинцев, а польских и украинских националистов.
«Мы должны быть верными союзниками… потому что сейчас у нас общий смертельный враг – агрессивная шовинистическая Россия. Несмотря на то, что между нами в прошлом были страшные конфликты, история знает также прекрасные примеры украинско-польского братства…» – говорит режиссёр фильма Виталий Загоруйко.
Не имея возможности отрицать массовое уничтожение украинскими националистами 100 тысяч поляков на территории Волыни и отказываясь признать вину ОУН-УПА за это кровавое преступление, киевский режим пытается сыграть на «прекрасных примерах» – возвести малоизвестный эпизод с нападением на Грубешов в ранг памятника «украинско-польского братства».
Однако два национализма – украинский и польский – преследовали слишком разные цели, и говорить о «союзнических» отношениях между ними нелепо. Польская антисоветская подпольная организация «Свобода и независимость» (СиН), действовавшая при поддержке ЦРУ и британской Секретной разведывательной службы, продолжала линию Армии Крайовой. Эта военизированная организация не признавала итоги Ялтинской конференции 1945 года и заявляла о продолжении борьбы за возвращение Западной Украины в состав Речи Посполитой.
Украинская повстанческая армия (УПА), напротив, бредила идеей «соборной самостийной украинской державы» с западной границей по реке Сан, то есть на несколько десятков километров ближе к Варшаве от сегодняшней польско-украинской границы. СиН и УПА были врагами, и сблизить их могло только одно – общая ненависть к Советскому Союзу.
Превращая ненависть в тему «боевого братства», Киев пытается нейтрализовать органическую вражду двух национализмов и сбить нарастающую в польском обществе волну возмущения полонофобской политикой Украины. Операция «Грубешув» – не единственное используемое для этого снадобье, приготовленное на материале истории. Так, в Киеве решили переименовать улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца. «Нам не хватает Гедройца в нашей жизни!» – заявляют сторонники переименования из числа украинских националистических литераторов и участников Польско-украинского форума партнёрства.
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Ежи Гедройц (1906-2000) – редактор польского эмиграционного журнала «Культура» (Париж), был известен поддержкой украинского национализма. Он лично общался с Владимиром Кубийовичем, инициатором формирования дивизии СС «Галичина», и Дмитрием Донцовым, основоположником украинской версии фашизма. Известен Гедройц и тем, что он не пропускал в печать работу канадского историка польско-украинского происхождения Виктора Полищука «Фальсификация истории современной Украины» из-за содержащихся в ней убийственных разоблачений.
Имя Гедройца – это синоним прославления украинского эсэсовского движения и преступного забвения сотен тысяч польских жертв Волынской резни. Сегодня в Польше критика идей Гедройца звучит всё громче. Слишком высокой оказалась цена, которую поляки заплатили за поддержку украинского национализма. В Польше существует даже выражение «укушенные Гедройцем» – так называют тех интеллектуалов и политиков, которые пытаются вдохнуть жизнь в химеру примирения исстари враждебных друг другу польского и украинского национализма, объединяя их ненавистью к советскому прошлому.
В конечном счёте Киев и Варшава утилизируют историю, чтобы скроить из неё идеологическую платформу противостояния с Россией. Оба режима сближает идеология Drang nach Osten – натиска на Восток. Другого применения идеи украинской независимости Запад не знает.

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