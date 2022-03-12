Украинский госрезерв зерна почти пуст

Всего за пару недель до российской спецоперации из Украины вывезли рекордный объем зерна. Так, по данным портов Украины, с 11 по 14 февраля отгрузка зерна из морских терминалов Украины составила рекордные 867 тыс. т, что значительно превышает отгрузки прошлого года.Зерно вывозили даже несмотря на то, что в этих же числах РФ объявила о перекрытии зон судоходства в Черном и Азовском морях для проведения военных учений, а де-факто устроила морскую блокаду региона.За первую половину февраля из Украины вывезли: пшеницы: 548 тыс. т (более 100% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), ячменя: 98 тыс. т (в 32 раза больше); кукурузы: 2247 тыс. т (больше на 100%). В итоге, украинцы остались с полупустым госрезервом посреди войны, а вот кто понесет ответственность за фактическую государственную измену — неизвестно. Видимо, власть надеется на то, что война все спишет.Сегодня на Украине запасы зерна в Госрезерве на критически низком уровне. Примечательно, что на складах Госрезерва хранится зерно урожаев 1999-2018 годов, что значительно превышает утвержденные сроки хранения — 2 года. Плесень, мыши также вносят свою лепту в уничтожение запасов Госрезерва. Но, помимо реальных мышей, есть и «крысы» во власти, которые допустили вывоз рекордного объема зерна всего за 10 дней до российского «вторжения».Согласно информации от украинских портов, с 11 по 14 февраля отгрузка зерна из морских терминалов Украины составила рекордные 867 тыс. т, что значительно превышает отгрузки прошлого года. Причем, зерно вывозили в то время, когда Россия объявила о перекрытии зон судоходства в Черном и Азовском морях для проведения военных учений, а де-факто устроила морскую блокаду региона. Поэтому вопросы к секретарю СНБО Данилову, заявившему, что власть знала о грядущей спецоперации, но не поднимала панику, напрашиваются сами собой.