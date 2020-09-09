Украинский «голодомор» и… японская пропаганда

Что предлагают японские авторы российским дипломатам

Работая в Японии, я всегда удивлялся, насколько примитивно действует японская пропаганда, выдвигая претензии на Курильские острова, вновь ставшие после Второй мировой войны российскими. Принцип простой: чем хлеще обвинение, тем больше у него «убойная сила».

Со школьной скамьи японцам вбивают в голову, что Россия – коварная, злобная страна, ей нельзя доверять. В качестве главного «довода» обычно используется факт вступления СССР в войну с Японией, когда японское правительство отказывалось капитулировать даже после атомного испепеления мирных жителей Хиросимы. В ход тут идут и фальсификации, и грубые оскорбления в адрес нашей страны. Японские пропагандистские клише незатейливы, они должны воспитать народ в духе неприязни, даже ненависти к России.

Так, утверждается, что Япония, заключив 13 апреля 1941 года на пять лет японо-советский пакт о нейтралитете, якобы неукоснительно и честно его выполняла даже тогда, когда германские руководители после нападения Гитлера на СССР требовали, согласно Тройственному пакту Германии, Японии и Италии, нанести удар по СССР с востока. А Советский Союз до окончания официального срока действия этого пакта неожиданно и вероломно «напал на Японию», действуя как «вор на пожаре», незаконно захватил ее «исконные северные территории», то есть Курильские острова.

Подписание антикоминтерновского пакта 1936 года

При этом, по моему опыту, далеко не все японцы знают, что вступал в войну Советский Союз не «коварно и вероломно», а при соблюдении норм международного права и дипломатических установлений, предупредив о возможности вступления на стороне союзников в войну за четыре месяца. А ведь ещё не была утрачена память о том, как действительно вероломно и коварно нападала Япония под покровом ночи на Россию в 1904 году и американские и английские военные базы на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии в декабре 1941 года.

Атака камикадзе на американский авианосец

Напомним, что говорилось в заявлении советского правительства правительству Японии от 5 апреля 1945 года:

«Пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией был заключен 13 апреля 1941 года, т.е. до нападения Германии на СССР и до возникновения войны между Японией, с одной стороны, и Англией и Соединенными Штатами Америки, с другой. С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление этого Пакта стало невозможным. В силу сказанного выше и в соответствии со статьей 3 упомянутого Пакта, предусматривающей право денонсации за один год до истечения пятилетнего срока действия Пакта, Советское правительство настоящим заявляет правительству Японии о своем желании денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 года».

Нереализованные наступательные планы японских милитаристов против СССР

Утверждения японских историков и пропагандистов о том, что о ялтинских договорённостях о вступлении СССР в войну на Дальнем Востоке «через два – три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе» в Японии узнали якобы лишь в феврале 1946 года, являются ложью, они сознательно вводят в заблуждение. Существуют свидетельства того, что японская военная разведка в Европе уже через несколько дней после завершения Ялтинской конференции информировала Токио о предстоящем вступлении СССР в войну с Японией. Не случайно трижды занимавший пост премьер-министра Японии Фумимаро Коноэ после Ялтинской конференции спешно составил меморандум на имя императора Хирохито с настоятельным предложением, как можно скорее завершить войну до вступления в неё Советского Союза.

Фумимаро Коноэ

Да и в войну советское правительство вступало с соблюдением принятых в мире норм, официально ее объявив. Накануне начала военных действий в Маньчжурии нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов вручил послу Японии для передачи правительству Японии заявления, в котором говорилось:

«После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны. Требование трех держав — Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией. Тем самым предложение Японского Правительства Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву».

В заявлении указывалось, что СССР присоединяется к Потсдамской декларации и принимает предложение союзников об участии в войне против японских агрессоров. «Советское Правительство считает, — подчеркивалось в нем, — что такая его политика является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции.

Ввиду изложенного Советское Правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9-го августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией».

Поводом для возвращения к этим фактам истории послужила недавняя публикация в японском издании JP Press, где ее автор Куон Амата обрушился с облыжными обвинениями российского посольства в Токио, которое якобы занимается «искажением истории». Автор пишет:

«Недавние сообщения российского посольства в "Твиттере" и "Фейсбуке" вызывают недоумение. В конце Второй мировой войны СССР напал на Сахалин и «северные территории», несмотря на действующий пакт о нейтралитете. Этот факт известен многим японцам. Несмотря на это, посольство восхваляет в "Твиттере" эту агрессию. Они спокойно пишут такие сообщения, которые нервируют японцев » .

А вот заявление, размещённое на Фейсбук-аккаунте посольства России:

«Советско-японский пакт о нейтралитете от 13 апреля 1941 года был прекращен на основании Заявления Правительства СССР от 5 апреля 1945 года, сделанного в силу коренного изменения обстоятельств, а именно — оказания милитаристской Японией помощи нацистской Германии в борьбе против нашей страны именно в нарушение упомянутого пакта. Обоснованность данного заявления впоследствии полностью подтвердилась материалами Токийского военного трибунала 4-12 ноября 1948 года, а также соответствующими положениями Устава ООН».

Не имея возможности опровергнуть изложенные посольством факты, автор статьи прибег к казуистике. Он нелепым образом соединил эпизодом вступления СССР в войну с Японией с… «голодомором украинского народа» [в действительности – голодом, охватившим в 1932-1933 гг. обширные территории СССР, не только Украину. – А.К.]. Увязывая исторические фальшивки украинских националистов с советско-японскими отношениями в 1945 году, Амата заявляет: «В этих сообщениях (посольства) проглядывает определенная невинность и прямота. Складывается впечатление, что у человека вообще нет чувства вины по поводу агрессии и игнорирования пакта о нейтралитете. Мне кажется, это результат поистине ужасающих вещей». Мол, сейчас Россия, как СССР в случае с «голодомором», скрывает и искажает факты, рассказывая, что «СССР разорвал советско-японский пакт о нейтралитете, поэтому тот стал недействительным».

Достается от Аматы и российским дипломатам, которые, «изучив фальшивую историю… с гордостью пишут о российской агрессии (?!) на северных территориях». И следуют «рекомендации» японского журналиста: «Если российские дипломаты хотят заниматься эффективной информационной деятельностью (пропагандой), то им необходимо изучить настоящую историю и задуматься о чувствах японцев, которые читают подобные сообщения. Это крайне непростая задача для российских дипломатов, изучавших фальшивую историю».

По мнению Аматы и иже с ним, ориентиром для российских дипломатов должна служить японская пропаганда, оправдывающая японских милитаристов, которые обрекли народ Японии на ужасы ковровых, затем атомных бомбардировок. Пропаганда, не признающая, что именно вступление СССР в войну спасло от истребления десятки миллионов японцев, которым генералы-самураи готовили заклание в безрассудном сражении под лозунгом «Итиоку гёкусай!» – «Сто миллионов погибнут с честью!».