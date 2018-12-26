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Украинский Генштаб доволен: ВСУ готовы к бою с Россией в условиях военного положения

26 декабря 2018, 21:24  •  115 • Политика
В Генштабе ВСУ завили о том, что украинские силовики готовы к обороне страны от "агрессии" России в условиях военного положения.
Глава Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко нашел плюсы в том, что в отдельных регионах страны действовал режим военного положения (с 26 ноября по 26 декабря). Об этом он рассказал на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).
Согласно предварительным выводам украинских силовиков, Генеральный штаб доказал свою способность развернуть группировки войск в случае угрозы "вторжения" со стороны России. Кроме того, ВСУ готовы в кратчайшие сроки нарастить численность бойцов за счёт профрезерва.
"Более 30 тысяч резервистов обновили свои навыки в ходе учебных сборов… Генеральный штаб в условиях угрозы открытой агрессии провёл масштабные организационные и учебные мероприятия по обороне страны", - поведал он.
Напомним, ранее стало известно о том, что президент Украины Пётр Порошенко все же не решился продлить срок действия режима военного положения в стране. При этом он объявил о введении новых санкций против РФ, которая якобы организовала "провокацию" в Керченском проливе.

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