Украинский Генштаб доволен: ВСУ готовы к бою с Россией в условиях военного положения

В Генштабе ВСУ завили о том, что украинские силовики готовы к обороне страны от "агрессии" России в условиях военного положения.

Глава Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко нашел плюсы в том, что в отдельных регионах страны действовал режим военного положения (с 26 ноября по 26 декабря). Об этом он рассказал на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Согласно предварительным выводам украинских силовиков, Генеральный штаб доказал свою способность развернуть группировки войск в случае угрозы "вторжения" со стороны России. Кроме того, ВСУ готовы в кратчайшие сроки нарастить численность бойцов за счёт профрезерва.

"Более 30 тысяч резервистов обновили свои навыки в ходе учебных сборов… Генеральный штаб в условиях угрозы открытой агрессии провёл масштабные организационные и учебные мероприятия по обороне страны", - поведал он.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Украины Пётр Порошенко все же не решился продлить срок действия режима военного положения в стране. При этом он объявил о введении новых санкций против РФ, которая якобы организовала "провокацию" в Керченском проливе.