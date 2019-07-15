Украинский генпрокурор списал на "формальность" отказ передать России Вышинского

Передача журналиста Кирилла Вышинского России невозможна до решения суда, так как он является гражданином Украины. С таким заявлением выступил так и не отправленный Радой в отставку генпрокурор Незалежной Юрий Луценко.

Он заявил, что "формально" Вышинский является гражданином Украины, потому до вынесения решения суда передача невозможна.

Ранее стало известно, что судебное заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля.

В комментарии телеканалу "360" журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв заявил, что инсинуации в Киеве по делу Вышинского - "показатель безволия украинской власти, неспособности Зеленского держать слово".

Он убеждён, что перенос рассмотрения дела руководителя портала "РИА Новости Украина" неслучаен: 17 числа состоится процесс по делу украинских моряков в России.

Не исключено, что таким образом власти Украины хотят оказать давление на Россию.

"Россия никогда ничего не делала под давлением. Следовательно, ситуация сейчас усугубилась для всех - и для Кирилла, и для моряков", - заявил он и добавил, что уверен в невиновности Вышинского.

Напомним, что Кирилла Вышинского арестовали в мае 2018 года по обвинению в госизмене и поддержке республик Донбасса. Сам Вышинский отрицает свою вину и утверждает, что дело в отношении него было полностью сфабриковано.