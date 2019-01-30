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Украинский генпрокурор опустился до жаргона, доказывая боевой опыт сына

30 января 2019, 20:39  •  176 • В мире
Генеральный прокурор Юрий Луценко перешел на жаргон, комментируя заявление лидера партии "Гражданская позиция" и экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Последний заявил, что война в Донбассе закончилась бы, если бы сыновья высших чиновников, в том числе и Луценко, не прятали своих сыновей от войны. Доказывая боевой опыт сына, Луценко на странице в Facebook опубликовал три фото с сыном на фронте, а также оскорбил Гриценко.
Украинский генпрокурор не стерпел намеков со стороны лидера партии "Гражданская позиция" и экс-министра обороны Анатолия Гриценко о боевом опыте своего сына. Он высказал свое возмущение на странице в Facebook. В частности, Гриценко указал, что война в Донбассе закончилась бы, если бы сыновья высших чиновников, в том числе и Луценко, не прятали своих сыновей от войны.
Луценко в ответ показал три снимка сына на фронте и напомнил где служил "его Саша".
По словам главы украинской Генпрокуратуры, его сын отправился на фронт добровольцем в 2014 году и "служил солдатом 2-й пушки 1-го огневого взвода 2-й батареи 1-го гаубичного дивизиона 55-й Запорожской бригады".
"Мой Саша вместе с побратимами вел огонь по противнику из-под Песков в ходе обороны ДАПа. Не считаю это чем-то особенным", - написал Луценко в соцсети.
При этом, добавил он, "понятие чести у меня и моего сына совсем другие, чем у этого г...", по всей видимости, намекая на оппонента. Он также посоветовал Гриценко извиниться в течение суток.
Впрочем, как пишут СМИ, сын Луценко пробыл в зоне боевых действий всего 44 дня.

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