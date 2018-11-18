Украинский генерал заявил о риске «полномасштабной войны» с Россией на Азовском море

Экс-замглавы Генштаба ВСУ попытался оценить шансы Киева в случае начала полномасштабной войны с Россией в Азовском море.

Попытка закрытия Азовского моря для украинских судов может спровоцировать «широкомасштабную войну» между Украиной и Российской Федерацией. Об этом заявил бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

По словам генерал-лейтенанта запаса, российская сторона способна закрыть акваторию, однако после этого будут введены новые международные санкции. Сам Романенко сомневается в военном сценарии, однако при неблагоприятном развитии событий Киев не сможет адекватно ответить Москве.

Вместо этого украинским властям придется уповать исключительно на помощь Запада, которая будет проявляться в дипломатической и экономической сферах.

«Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую», - оценил он риски.

* "Апостроф"