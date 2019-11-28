Украинский генерал заявил о бомбёжке Крымского моста. В Госдуме ему ответили словом из трёх букв - ПВО

Бывший заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко называл Крымский мост "уязвимой целью". Романенко считает, что его могут поразить и авиация, и ракетные комплексы. Так бывший глава Генштаба отозвался о железнодорожной и автомобильной частях моста в эфире телеканала UATV. Романенко сказал, что Украина может пойти на эти меры "при необходимости".

В Госдуме нашли что ответить украинскому военному. По словам депутатов Владимира Богодухова и Павла Дорохина, это не больше чем пустые угрозы. Депутаты заявили, что в этом случае Украину ждут ответные меры.

"Более того, ракеты до моста просто не долетят, потому что он является стратегическим объектом, а значит хорошо защищён", - пишет РИА ФАН. Дорохин считает, что Романенко был "в пьяном угаре", когда делал это заявление.

До этого украинцы уже не раз грозились напасть на Крымский мост, но дальше слов не пошли. Такие заявления делал и Игорь Романенко, и экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов.