Украинский генерал заявил, что Россия «всё отдаст»

Поданный Киевом в Международный суд ООН меморандум с обвинениями в адрес России должен принести Украине «очевидные выигрыши». Об этом заявил бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в колонке для издания «Апостроф».

«В конечном стратегическом итоге этот меморандум сыграет свою роль», — сказал Романенко, отметив, что для этого необходимы «серьёзные усилия, ресурсы и время».

Также он сравнил перспективы подачи меморандума с решением Стокгольмского арбитража, по которому «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.

«Здесь очевидны выигрыши, за которые нам надо ещё бороться. Рано или поздно они нам всё отдадут», — подчеркнул Романенко.

Ранее стало известно, что Украина подала в Международный суд ООН расширенный меморандум о якобы нарушениях российской стороной Конвенции о противодействии финансированию терроризма.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН оценил меморандум Украины в ООН с обвинениями против России.