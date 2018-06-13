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Украинский генерал заявил, что Россия «всё отдаст»
13 июня 2018, 18:24 • 184 • Украина
Поданный Киевом в Международный суд ООН меморандум с обвинениями в адрес России должен принести Украине «очевидные выигрыши». Об этом заявил бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в колонке для издания «Апостроф».
© РИА Новости РИА Новости
«В конечном стратегическом итоге этот меморандум сыграет свою роль», — сказал Романенко, отметив, что для этого необходимы «серьёзные усилия, ресурсы и время».
Также он сравнил перспективы подачи меморандума с решением Стокгольмского арбитража, по которому «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.
«Здесь очевидны выигрыши, за которые нам надо ещё бороться. Рано или поздно они нам всё отдадут», — подчеркнул Романенко.
Ранее стало известно, что Украина подала в Международный суд ООН расширенный меморандум о якобы нарушениях российской стороной Конвенции о противодействии финансированию терроризма.
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН оценил меморандум Украины в ООН с обвинениями против России.
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