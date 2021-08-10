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Украинский генерал в прямом эфире заявил о фобии Зеленского перед Путиным
10 августа 2021, 09:15 • 94 • Политика
Украинский генерал Геннадий Москаль в прямом эфире украинского телеканала заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский боится президента России: "У него какая-то фобия перед Путиным".
В прямом эфире украинского телеканала "НАШ" украинский генерал Геннадий Москаль весьма низко оценил вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский поедет на встречу с президентом России Владимиром Путиным. По мнению генерала, "Зеленский Путина боится и туда (на встречу. - Ред.) не поедет".
"Он найдёт кучу причин. Ну, трусоватый, не поедет, - высказал свою точку зрения на ситуацию Москаль. - У него какая-то фобия перед Путиным".
Генерал уверен, что Зеленский не отважится встретиться с президентом России ни в Москве, ни где-либо ещё. Например, в ранее предложенном Ватикане. Что касается посещения президентом Незалежной Москвы, то в этом случае генерал предсказывает потерю Зеленским всей Западной Украины. Здесь, напомним, сильны русофобские настроения.
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