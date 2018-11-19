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Украинский генерал рассказал о советах США по ситуации с Донбассом

19 ноября 2018, 11:54  •  156 • Украина
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что американская сторона советует Киеву создать «революционную ситуацию» в Донбассе.
 
© РИА Новости
 

Об этом сообщает «Обозреватель».

«Американцы предлагают Украине жёстко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы — электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс», — заявил он.

В июне глава МВД Украины Арсен Аваков отмечал, что операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без применения военных сил.

Эксперт Центра военно-политической журналистики и заместитель председателя международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН оценил заявления Авакова.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.

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