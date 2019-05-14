Украинский генерал рассказал о "тайных катерах", которые "обманули" российских пограничников

По словам украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева, катера Украины смогли подойти незамеченными к Ейску на полторы мили в октябре прошлого года.

"Был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили к российскому порту, - Наева цитирует ТСН. - Российские военные этого не ожидали и поздно отреагировали".

По его словам, речь идет о малых бронированных катерах, которые действуют в составе Объединенных сил. Примечательно то, что никаких доказательств Наев не привел, а также не отметил: зачем, собственно, проводилась вся эта "операция", если она, конечно же, вообще проводилась.

Впрочем, Наев не остановился только на одном бездоказательном рассказе. Помимо того, что украинские "тайные" катера смогли якобы "обмануть" российских пограничников, так еще и ФСБ России "вообще не ведет досмотра украинских судов", поскольку ВСУ им этого "не позволяет".

"Было два случая, когда они пытались усмотреть украинские суда, но после того попытки прекратились, — сказал Наев. - Ни один сотрудник на борт украинского корабля не зашел".

Отметим, что Наев руководил операцией на Донбассе с марта прошлого года.

Ранее сообщалось, что объектом пристального внимания пользователей оказалась фотография боевого катера военно-морского флота Украины. В глаза бросилось то, что на борту небольшого судна разместились сразу несколько больших ракет "Нептун", небрежно пририсованных с помощью фоторедактора. В Сети вдоволь посмеялись над горе-умельцами, предположив, что те хотели произвести впечатление на российского президента.