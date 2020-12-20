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Украинский генерал расписался в бессилии армии в Донбассе: "Однозначно не в нашу пользу"

20 декабря 2020, 19:30  •  76 • Политика
Генерал Виктор Назаров заявил, что фронтальное наступление в Донбассе было обречено на провал. "Однозначно не в нашу пользу", - сказал военный, расписываясь в бессилии армии.
Украинский генерал Виктор Назаров в эфире "4 канала" высказался об ошибках армии, мол, если бы делали всё по "хорватскому сценарию", то не было бы сейчас независимого Донбасса. Генерал говорил о версии, как об одной из самых упоминаемых, добавляя, что "нужно понимать одну вещь".
"За Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык, - размышляет украинский генерал. - Да, возможно, они её поддерживали, чем могли, помогали, но физически не были за спиной. А за спиной Хорватии было НАТО - мощные вооружённые силы".
Словом, до публики украинский генерал пытался донести простую мысль: мы, мол, всё делали правильно, а Россия мешала... На самом деле попытки фронтального наступления оборвались бы в любом случае. Понимая это, украинские каратели - и военные, и наёмники - проводят диверсионные вылазки, бомбят мирное население, делая вид, что соблюдают перемирие. Киев тем временем не исполняет Минские соглашения. Более того, всё чаще от украинских спикеров звучат заявления о некоем "плане Б" с силовым захватом Донбасса.
Генерал Назаров, возвращаясь к теме фронтального наступления в Донбассе, подвёл черту:
"Просто была бы война на уничтожение боевого потенциала, однозначно не в нашу пользу", - говорит военный, чьи слова, в том числе, приводят РИА ФАН.
Военные действия на юго-востоке Украины Киев начал после того как ДНР и ЛНР заявили о своей независимости и нежелании жить при власти, пришедшей на волне госпереворота. Киев надеялся на быструю и победную войну, однако добиться подчинения не получилось. На международном уровне сделали всё возможное, чтобы остановить убийства, были приняты Минские соглашения. Однако Киев их не исполняет, а сегодня и вовсе предлагает заключить новый договор.
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