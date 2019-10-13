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Украинский генерал раскрыл военную тайну русских о Курилах и... промахнулся

13 октября 2019, 20:09  •  174 • Политика
Украинский ученый генерал узнал военную тайну о Курилах. Однако первое же экспертное мнение на тему разбило его аргументы. Промахнулся.
Эксперт украинского "Главреда" генерал-лейтенант Игорь Романенко на страницах издания фактически заявил, что узнал военную тайну России о Курилах. Впрочем, ничего особенного по факту сказано не было. Если не принимать во внимание передергивание фактов.
Для начала пару слов о самом Романенко. Он настаивает, что победить Россию получится партизанскими методами, пишет "Регнум". И такие партизанские методы должны быть основаны на раздаче украинцам оружия - мол, пойдем чуть ли не в штыковую. А еще, как писали ранее "Утро.ру", Романенко заявлял, что русские заплатят рублем за вторжение в Донбасс и призвал собирать доказательства присутствия российских военных на юго-востоке Украины. Со сбором задачка не решилась... А с Курилами получилось еще интереснее.
"Россия готова вернуть Японии два из четырех островов в обмен на юридическое прекращение войны с Японией", - говорит Романенко, вероятно, имея в виду так и не подошедшие к финалу переговоры о совместном хозяйствовании на Курильских островах.
Военной тайной такое заявление назвать никак не получится, полагает обозреватель "Регнума" Анатолий Кошкин. Ведь даже если подобная "передача островов" и рассматривалась на определенном этапе Кремлем - кстати, еще при Борисе Ельцине такая перспектива обсуждалась, то сегодня такой прямой путь не устраивает ни Москву, ни Токио. Кроме того, как добавил эксперт, чтобы прекратить войну юридически, вовсе не надо отдавать земли, ведь данное действие произведено еще в 1956 году с помощью подписанной и ратифицированной советско-японской совместной декларации. Вопрос лишь в том, начнет действовать декларация или нет, отмечает эксперт.

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