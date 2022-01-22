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Украинский генерал раскрыл "план России по вторжению". Десантники захватят Киев за считаные часы

22 января 2022, 18:20  •  120 • Политика
Украинский генерал Сергей Кривонос, который некогда был заместителем командующего Силами специальных операций ВС Украины, раскрыл "план России по вторжению". По его словам, русские десантники могут захватить Киев за считаные часы.
Выступая на украинском телевидении, генерал Сергей Кривонос заявил, что движущей силой русского наступления станут не танки, а авиация. На первом этапе наступления вертолёты ВКС России установят контроль над киевскими аэродромами. Они будут недосягаемы для украинских истребителей, так как имеют возможность держаться на малой высоте.
На втором этапе на захваченных аэродромах начнут приземляться военно-транспортные самолёты России с десантниками на борту. Кривонос уверен, что вся эта операция будет проведена очень быстро.
Генерал обратил внимание, что на территории Киева располагаются два аэродрома - Жуляны и аэродром завода Антонова. В радиусе 50 км от столицы есть ещё 5-7 мест, где можно посадить военный транспортник. Всё это даёт Москве возможность для захвата Киева.
Напомним, разговоры о якобы готовящемся вторжении России на Украину стали распространять американские СМИ. Они утверждают, что это произойдёт в январе-феврале. При этом Москва неоднократно утверждала, что у неё нет и не было планов нападения на Украину.

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