Украинский генерал раскритиковал план Зеленского по войне с Россией • 169 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия решит напасть на Украину со стороны Крыма, «все будут мобилизованы» — и мужчины, и женщины. Заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос раскритиковал нереалистичный план Зеленского.



Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос сомневается в возможности реализовать идею мобилизовать «всех» в случае «новой агрессии со стороны России».



Об этом он заявил в комментарии одному из украинских изданий. Президент Украины в интервью по итогам года, которое было опубликовано 25 декабря, отвечая на вопрос о том, задумывался ли он о возможности нападения РФ со стороны Крыма, сказал: «Это ужасная ситуация, я даже не хочу её представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдём, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины».



Кривонос считает, что окружение Зеленского убеждает его в том, что реализовать идею такой мобилизации возможно.



«Рассказывают президенту, что способны это сделать. А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, — мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», — сказал он.



Замсекретаря СНБО выразил мнение, что на Украине патриотизм «не поддерживается на уровне государства».



«2014 год показал, что огромное количество (граждан) шло (воевать), но еще большее количество — убегало от мобилизации. Убегало! И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало (от мобилизации).



Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически тоже. Это не за год достигается — это во-первых. Во-вторых, мы должны понимать, что даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. С другой стороны, посмотрите на опыт армяно-азербайджанской войны. Она показала, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу», — добавил украинский генерал.



На Украине различными способами поддерживается страх ожидания нападения российской армии со стороны Крыма. Периодически с такими заявлениями выступают различные политические и военные руководители страны.



В начале июля 2020 года командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.



В свою очередь, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск. Однако, по словам Наева, Украина рассматривает сценарий, при котором Россия начнёт наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии — «сдержать агрессора».



Подобные заявления в Кремле оценивают однозначно: как заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информация о возможном «вторжении России на юг Украины является абсолютной глупостью» и «нагнетанием антироссийской истерии».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия решит напасть на Украину со стороны Крыма, «все будут мобилизованы» — и мужчины, и женщины. Заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос раскритиковал нереалистичный план Зеленского.Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос сомневается в возможности реализовать идею мобилизовать «всех» в случае «новой агрессии со стороны России».Об этом он заявил в комментарии одному из украинских изданий. Президент Украины в интервью по итогам года, которое было опубликовано 25 декабря, отвечая на вопрос о том, задумывался ли он о возможности нападения РФ со стороны Крыма, сказал: «Это ужасная ситуация, я даже не хочу её представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдём, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины».Кривонос считает, что окружение Зеленского убеждает его в том, что реализовать идею такой мобилизации возможно.«Рассказывают президенту, что способны это сделать. А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, — мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», — сказал он.Замсекретаря СНБО выразил мнение, что на Украине патриотизм «не поддерживается на уровне государства».«2014 год показал, что огромное количество (граждан) шло (воевать), но еще большее количество — убегало от мобилизации. Убегало! И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало (от мобилизации).Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически тоже. Это не за год достигается — это во-первых. Во-вторых, мы должны понимать, что даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. С другой стороны, посмотрите на опыт армяно-азербайджанской войны. Она показала, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу», — добавил украинский генерал.На Украине различными способами поддерживается страх ожидания нападения российской армии со стороны Крыма. Периодически с такими заявлениями выступают различные политические и военные руководители страны.В начале июля 2020 года командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.В свою очередь, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск. Однако, по словам Наева, Украина рассматривает сценарий, при котором Россия начнёт наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии — «сдержать агрессора».Подобные заявления в Кремле оценивают однозначно: как заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информация о возможном «вторжении России на юг Украины является абсолютной глупостью» и «нагнетанием антироссийской истерии». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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