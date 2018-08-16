Украинский генерал призвал отменить все переходы границы с Россией

Бывший руководитель главного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что Украине нужно полностью перекрыть границу с Россией.

Свое заявление экс-руководитель СБУ Василий Вовк сделал на страницах украинского издания «Обозреватель». Он заявил, что если Незалежная будет закрывать железнодорожное сообщение, то в таком случае «нужно закрыть все».

«Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ, - цитирует издание генерала. - Оно так и должно быть, если у нас война».

Помимо этого Вовк призвал прекратить любые товарно-денежные отношения, а также действовать «прямо и однозначно».

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Однако при этом в прошлом году самым прибыльным составом стал поезд Киев — Москва.



