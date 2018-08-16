|
Украинский генерал призвал отменить все переходы границы с Россией
16 августа 2018, 07:09 • 87 • Политика
Бывший руководитель главного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что Украине нужно полностью перекрыть границу с Россией.
Свое заявление экс-руководитель СБУ Василий Вовк сделал на страницах украинского издания «Обозреватель». Он заявил, что если Незалежная будет закрывать железнодорожное сообщение, то в таком случае «нужно закрыть все».
«Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ, - цитирует издание генерала. - Оно так и должно быть, если у нас война».
Помимо этого Вовк призвал прекратить любые товарно-денежные отношения, а также действовать «прямо и однозначно».
Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Однако при этом в прошлом году самым прибыльным составом стал поезд Киев — Москва.
Подпишитесь на нас
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
09 августа 2018, 15:54
|
13 августа 2018, 23:54
|
12 августа 2018, 16:54
|
15 августа 2018, 05:09
|
14 августа 2018, 09:09
|
14 августа 2018, 19:24
|
09 августа 2018, 08:54