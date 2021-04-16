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Украинский генерал признал ущербность армии в сравнении с российской
16 апреля 2021, 09:55 • 162 • Политика
Развязывание конфликта приведет к глобальной катастрофе
Сейчас в Незалежной одна главная тема – возможное военное противостояние с нашей страной. Несмотря на то, что Россия не раз давала понять: она не собирается ни на кого нападать, в Киеве во всю глотку орут о "коварных" планах нашего государства. Конечно, такая риторика не добавляет стабильности в мировое пространство. При этом лишь некоторые украинские деятели готовы трезво оценить возможности своей страны. Так, бывший главный разведчик Незалежной, генерал армии Николай Маломуж признал, что в случае реального конфликта с Россией украинцам придется весьма несладко.
Опытный военный специалист указал на то, что даже сравнивать потенциалы нашей страны и Украины в вопросе ведения боевых действий смешно. Несмотря на это, лидер незалежных Владимир Зеленский уверяет общество, что подконтрольная ему страна якобы готова к мифическому вторжению русских. Однако Маломуж уверен: в таком случае Украину ждет трагедия.
"Масштабное противостояние с Россией приведет к массовым жертвам", – передает слова эксперта издание "Главред".
Гибнуть будут и украинцы, и россияне, однако, учитывая военную мощь Москвы, Киеву придется очень дорого заплатить за конфликт.
По мнению Маломужа, задача мирового сообщества – не допустить кровавой бойни и найти способ разрешить конфликт мирным путем. Генерал убежден, что ни один игрок на международной арене не желает развязывания полномасштабной войны.
К слову, воинственная риторика в Незалежной только усиливается. Недавно там пожелали вернуть статус ядерной державы.
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