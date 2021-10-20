Украинский генерал придумал новый способ воевать с Россией

Генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко придумал новый способ воевать с Россией, считая, что противостоять нашей стране Украине нужно с помощью "нетрадиционного оружия".

Воинственные заявления с Украины в адрес России идут не первый год. В Киеве регулярно мечтают об украинских танках на Красной площади, похваляются ракетами, якобы способными разрушить Крымский мост.

Генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, с одной стороны, более здраво взглянул на противостояние Украины с Россией. С другой - озадачил новым способом воевать с Россией - использовать в противостоянии "нетрадиционные виды вооружения". Речь идёт о новых разработках, однако каких именно - неясно.

Свою идею генерал озвучил в интервью порталу Comments.ua. Во время беседы Романенко заметил, что Украина не может выставить против такого мощнейшего государства, как Россия, необходимое количество боевой техники, летательных аппаратов и живой силы непосредственно. Да и с ракетным вооружением у Киева всё не так радужно - у Москвы оно есть, а у Украины ещё только на стадии создания.