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Украинский генерал придумал новый способ воевать с Россией
20 октября 2021, 07:35 • 38 • Политика
Генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко придумал новый способ воевать с Россией, считая, что противостоять нашей стране Украине нужно с помощью "нетрадиционного оружия".
Воинственные заявления с Украины в адрес России идут не первый год. В Киеве регулярно мечтают об украинских танках на Красной площади, похваляются ракетами, якобы способными разрушить Крымский мост.
Генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, с одной стороны, более здраво взглянул на противостояние Украины с Россией. С другой - озадачил новым способом воевать с Россией - использовать в противостоянии "нетрадиционные виды вооружения". Речь идёт о новых разработках, однако каких именно - неясно.
Свою идею генерал озвучил в интервью порталу Comments.ua. Во время беседы Романенко заметил, что Украина не может выставить против такого мощнейшего государства, как Россия, необходимое количество боевой техники, летательных аппаратов и живой силы непосредственно. Да и с ракетным вооружением у Киева всё не так радужно - у Москвы оно есть, а у Украины ещё только на стадии создания.
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