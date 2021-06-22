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Украинский генерал покаялся за отказ подчиняться Москве

22 июня 2021, 06:20  •  333 • Украина

На Украине генерал ВСУ в отставке покаялся за отказ от присяги Советской армии.

В отказе от присяги СССР публично покаялся экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян.

"Я временами жалею, что мне пришлось первым поднять флаг, первым вывести полк мой из подчинения министра обороны, перейти на Украину", - рассказал военный в отставке в эфире канала "Наш" на Украине.

По словам Мартиросяна, он также жалеет, что "структуры, которые должны были по-настоящему помочь народу", действовали только на коротком отрезке времени.

Мартиросян в 1991 году командовал полком в Советской армии, который одним из первых перестал подчиняться Москве и принял присягу Украине. Позднее генерал ВСУ стал выступать за сближение между Украиной и Россией, передаёт РИА Новости.

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