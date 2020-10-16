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Украинский генерал обещал русским расправу, добавив: "Путин боится"

16 октября 2020, 16:20  •  126 • Политика
Украинский генерал, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос пообещал русским расправу. Он также добавил, чего, по его мнению, боится президент России Владимир Путин.
В интервью для украинского издания "Обозреватель" Кривонос заявил о том, что несмотря на превосходящие силы и ресурсы России, Москва всё же опасается Украину. По его словам, причина в "прекрасном боевом опыте" украинских боевиков. Он отметил, что за 6,5 года украинская армия получила уникальный опыт, который перекроет все силы России.
"В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий", - сказал он.
Именно поэтому, по его словам, Владимир Путин не нападает на Украину - вероятно, боится "мотивированных и опытных" украинских боевиков.
Кривонос отметил, что Россия может начать войну с Украиной, но понимает, что получит "поток гробов, которые пойдут в Российскую Федерацию". По словам Кривоноса, задача Украины сделать так, чтобы Россия дестабилизировалась самостоятельно - изнутри.

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