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Украинский генерал намерен «отправить Россию в нокаут»
30 июля 2021, 08:20 • 83 • Украина
Украина должна готовиться «победить Россию» после того, как та ослабнет. Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос.
Подходящий момент для Украины, по его мнению, может наступить в течение десяти-пятнадцати лет. До этого, как считает генерал, Киеву необходимо демонстрировать приверженность к возвращению территорий мирным путем и одновременно укреплять вооруженные силы.
«Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, а мы начнем готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», — заявил Кривонос.
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