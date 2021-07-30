Украинский генерал намерен «отправить Россию в нокаут»

Украина должна готовиться «победить Россию» после того, как та ослабнет. Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос.Подходящий момент для Украины, по его мнению, может наступить в течение десяти-пятнадцати лет. До этого, как считает генерал, Киеву необходимо демонстрировать приверженность к возвращению территорий мирным путем и одновременно укреплять вооруженные силы.«Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, а мы начнем готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», — заявил Кривонос.