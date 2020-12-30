Украинский генерал лишился должности за "длинный язык". В Офисе Зеленского объяснились

Ранее замсекретаря СНБО Сергей Кривонос пожаловался в соцсети на приказ о своём увольнении, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским. Любопытный факт: отставка украинского генерала случилась после того как он открыто отчитал Зеленского за идею мобилизовать в случае войны с Россией не только мужчин, но и женщин.

Как оказалось, Кривоноса действительно уволили, что называется, за "длинный язык". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "Украинской правде" отставку Кривоноса и отметил, что генерал долгое время, будучи на своей должности, "не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде". Зато много и с удовольствием болтал.