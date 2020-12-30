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Украинский генерал лишился должности за "длинный язык". В Офисе Зеленского объяснились
30 декабря 2020, 15:05 • 96 • Политика
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя увольнение отчитавшего Владимира Зеленского генерала Сергея Кривоноса, объяснил, что замсекретаря СНБО не столько работал, сколько делал "громкие политические заявления". Не удивительно, что "длинный язык" довёл украинского вояку до отставки.
Ранее замсекретаря СНБО Сергей Кривонос пожаловался в соцсети на приказ о своём увольнении, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским. Любопытный факт: отставка украинского генерала случилась после того как он открыто отчитал Зеленского за идею мобилизовать в случае войны с Россией не только мужчин, но и женщин.
Как оказалось, Кривоноса действительно уволили, что называется, за "длинный язык". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "Украинской правде" отставку Кривоноса и отметил, что генерал долгое время, будучи на своей должности, "не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде". Зато много и с удовольствием болтал.
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