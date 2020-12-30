Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессо...
Главная / Политика

Украинский генерал лишился должности за "длинный язык". В Офисе Зеленского объяснились

30 декабря 2020, 15:05  •  96 • Политика
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя увольнение отчитавшего Владимира Зеленского генерала Сергея Кривоноса, объяснил, что замсекретаря СНБО не столько работал, сколько делал "громкие политические заявления". Не удивительно, что "длинный язык" довёл украинского вояку до отставки.
Ранее замсекретаря СНБО Сергей Кривонос пожаловался в соцсети на приказ о своём увольнении, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским. Любопытный факт: отставка украинского генерала случилась после того как он открыто отчитал Зеленского за идею мобилизовать в случае войны с Россией не только мужчин, но и женщин.
Как оказалось, Кривоноса действительно уволили, что называется, за "длинный язык". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "Украинской правде" отставку Кривоноса и отметил, что генерал долгое время, будучи на своей должности, "не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде". Зато много и с удовольствием болтал.
"Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры", - пояснил далее Подоляк, подчеркнув, что "причины расставания более чем закономерны".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
30 декабря 2020, 07:45
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ногой там же
30 декабря 2020, 02:15
Чубайса и Шувалова ждёт "неприятный подарок" на Новый год? Политэксперт поделился инсайдом
30 декабря 2020, 09:35
Разжалованный украинский генерал поддел Зеленского
30 декабря 2020, 09:35
"Беспрецедентная ложь": в Крыму уличили в лицемерии представителей ООН
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 декабря 2020, 07:45
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
30 декабря 2020, 07:45
Украинцы припомнили русским о "самой страшной зраде в мире"
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ...
30 декабря 2020, 02:15
Чубайса и Шувалова ждёт "неприятный подарок" на Новый год? Политэксперт под...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomberg
28 декабря 2020, 13:35
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессой
24 декабря 2020, 02:20
«Пока РФ усохнет, Украина два раза сдохнет»
24 декабря 2020, 07:50
«В связи с врождённым кретинизмом»: В Раде потребовали отозвать госфинансирование фильма Сенцова
26 декабря 2020, 13:00
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
26 декабря 2020, 01:05
Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.