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Украинский генерал-лейтенант заявил, что у России «есть планы дойти до Днепра»

13 августа 2018, 17:10  •  125 • Украина
Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что у российского Генштаба есть «планы до Днепра».
 
РИА Новости
 

Об этом он рассказал в беседе с «Обозревателем».

По его словам, Россия якобы перебросила в Азовское море корабли и катера, оснащённые крылатыми ракетами «Калибр».

«Этими ракетами могут при необходимости перекрывать почти всю Украину. Потому дальность они уже показали на 1500 км, а фактически это российский аналог американского «Томагавка», то есть это может быть до 2500 км и накрывать всю Украину», — указал он.

По мнению военного, это вооружение Россия планирует использовать против Украины с моря и суши.

«Вообще, у них в Генштабе планы до Днепра», — заявил он.

Романенко известен своими скандальными заявлениями.

Так, в июне он заявил, что Украина должна производить ракеты, которые смогут достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее украинский адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что властям страны стоит готовиться к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России.

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