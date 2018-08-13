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Украинский генерал-лейтенант заявил, что у России «есть планы дойти до Днепра»
13 августа 2018, 17:10 • 125 • Украина
Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что у российского Генштаба есть «планы до Днепра».
РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с «Обозревателем».
По его словам, Россия якобы перебросила в Азовское море корабли и катера, оснащённые крылатыми ракетами «Калибр».
«Этими ракетами могут при необходимости перекрывать почти всю Украину. Потому дальность они уже показали на 1500 км, а фактически это российский аналог американского «Томагавка», то есть это может быть до 2500 км и накрывать всю Украину», — указал он.
По мнению военного, это вооружение Россия планирует использовать против Украины с моря и суши.
«Вообще, у них в Генштабе планы до Днепра», — заявил он.
Романенко известен своими скандальными заявлениями.
Так, в июне он заявил, что Украина должна производить ракеты, которые смогут достичь Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее украинский адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что властям страны стоит готовиться к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России.
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