Украинский генерал грозит России «потоком гробов»

Военное противостояние между Россией и Украиной будет чревато для российской стороны «огромными потерями», заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.Замглавы СНБО обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине, отметив, что для Москвы не проблема «ментально начать полномасштабную агрессию» против Киева. При этом Кривонос признал, что российский военно-технический потенциал значительно выше украинского.«Что касается ресурсов, назовем это военно-техническим потенциалом Российской Федерации. Он значительно больше, чем украинский. Но на этой войне не стоит вопрос количественного и качественного соотношения», — сказал он в интервью одному из украинских СМИ.«Есть одно, но: украинская армия имеет прекрасный боевой опыт, который получила за эти 6,5 лет войны. В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий», — развил свою мысль генерал.Как считает Кривонос из-за этого в случае противостояния российские вооруженные силы ожидает «поток гробов, которые пойдут» в страну.«Они понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, это поток гробов, которые пойдут в Российскую Федерацию», — заявил он.«Вспомним 1994–96 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в России? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого. Поэтому их задача — сделать так, чтобы мы сами себя внутри дестабилизировали, а потом они бы смогли сказать: подождите, украинцы сами не могут навести порядок в своей стране, так почему к нам претензии, почему против нас санкции?» — считает замсекретаря СНБО.Также он утверждает, что «в вопросах подготовки, мышления, планирования операций и выполнения задач во время этих операций» ВСУ превосходят «НАТОвских партнеров».