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Украинский генерал: «Американцы предлагают устроить жесткую блокаду Донбасса»

19 ноября 2018, 20:09  •  86 • В России

Запрет возить в Донецк и Луганск продукты, попытки оставить их без тепла и света — это всё были «эксцессы на местах». Просто батальоны украинских националистов у линии фронта совсем от рук отбились, устраивают блокаду ненавистным «сепарам», и даже Киев им не указ… По крайне мере, такую версию нам несколько лет рассказывали пропагандисты «с той стороны». Но бывший зам. главы украинского генштаба Игорь Романенко в беседе с журналистами проговорился: акции по удушению народных республик координируются на самом высоком уровне. Причём даже не в Киеве:

— Американцы предлагают Украине жёстко перекрыть границу. Никого и ничего не пускать, даже ресурсы — электроэнергию и воду, — сообщил генерал. — И там дюже быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, поскольку она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс (возвращения ДНР и ЛНР и в состав Украины, о чём вопреки реальности мечтают местные националисты — Ред.)

Кто же автор столь «человеколюбивых» советов, не говорится — называются некие абстрактные «американские эксперты». В общем, мельчает украинская незалежность. Раньше указания давали статусные фигуры из Белого дома или хотя бы госдепа — вместе с надеждой на продолжение «пути на Запад». Видимо, это и есть главный итог майдана, когда какие-то «американские эксперты» заправляют в генштабе «великой державы», как на собственном ранчо.

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