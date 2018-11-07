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Украинский гамбит: Уход генпрокурора Украины связан с планом Порошенко уволить главу МВД - экс-депутат

07 ноября 2018, 17:24  •  140 • Политика
Генпрокурор Украины подал в отставку, чтобы Порошенко мог отстранить от власти министра внутренних дел, считает украинский экс-депутат.
Заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о своей отставке в Верховной Раде, в реальности, может являться кадровой игрой президента страны Петра Порошенко. Такое мнение высказал бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник, сообщает Утро.ru.
По его словам, смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которую этим летом облили кислотой, вызвало чересчур бурную реакцию как в Киеве, так и за рубежом. Расследовать дело потребовали США, Германия, Британия, Канада. Это может говорить о том, что Запад желает увидеть «публичную порку», считает Олейник.
В этой связи «добровольная отставка» Луценко, который является кумом Порошенко, может быть продуманным шагом со стороны президента Украины, полагает экс-депутат. Он указывает, что по логике вещей вслед за Генпрокурором в отставку обязан подать и глава МВД, так как он также несёт ответственность за нераскрытые дела.
«Общественники, которые, как правило, не имеют своей точки зрения, а выполняют заказ из-за океана, вдруг заявляют, что должны уйти в отставку генеральный прокурор Луценко и министр (Арсен) Аваков. Вот здесь Порошенко решил сыграть свою игру: пожертвовать кумом», - цитирует НСН слова Олейника.

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