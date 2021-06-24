Украинский Франкенштейн. КрАЗ попытался впарить Болгарии машины, собранные из старых запчастей

Американцы могут разорвать контракт с украинской компанией АвтоКрАЗ (Кременчугский автомобильный завод) на поставку армии США грузовиков. Об этом сообщает ArmyRecognition. Причина — в громком скандале с болгарскими военными, которых попытались кинуть будущие члены НАТО.В 2018 году КрАЗ изготовил партию автомобилей для Организации Объединенных Наций, поэтому Минобороны Болгарии тоже сделало свой «взнос» в украинский автопром. Однако, вышеназванный завод опозорился и потерял выгодный заказ. КрАЗ должен был выпустить для передачи Болгарии 30 специальных грузовиков на шасси - для обслуживания понтонных мостов. «Непритязательные и простые в обслуживании автомобили КрАЗ специального назначения, обладая уникальной проходимостью через грязь, болота, слякоть, лесные завалы и чащи, несли и несут на себе десятки тонн полезного армейского груза. Прочность конструкций базовых шасси КрАЗ колесных формул 4×4 и 6×6, уже давно по достоинству получивших признание военных, и в настоящее время позволяет устанавливать на них самое передовое армейское оснащение», - рекламирует свою продукцию предприятие.Болгарское военное ведомство купилось на эту рекламу и даже, по настоянию исполнителя заказа, внесло предоплату. Было это в 2019 году. Правда, завод несколько раз просил перенести сроки исполнения. Но вот все сделали и пригласили болгарских специалистов на приемку. Последние тщательно проверили машины и выяснили, что половина деталей (двигатели, коробки передачи, роздатки, даже колесные диски и кузова) были в употреблении. Проще говоря - секонд-хэнд, купленный в Европе. Завод даже оспаривать не стал очевидное.«Сейчас болгары требуют вернуть предоплату, но КрАЗ просит время, т.к. денег у предприятия нет. Естественно заказ будет аннулирован, а кроме того, завод потеряет возможность заключить еще несколько подобных контрактов с другими странами блока НАТО», - написал ТГ-канал «Цибуля». Его авторы предполагают, что США, которые уже заказали у Кременчугского завода 300 армейских автомобилей, «сдадут назад». А ведь в заказ входили еще и транспортные средства для перевозки личного состава, бортовые грузовики, автоцистерны для воды и топлива. Когда Украина его подписывала, было много пафосных заявлений о том, что это символический жест поддержки Украины в противостоянии российской агрессии, а машины могут быть предоставлены союзникам США для миротворческих операций ООН. В итоге, миссии, видимо, найдут себе более качественных и ответственных поставщиков, а Киеву еще раз объяснят, почему Украина не дотягивает до стандартов Альянса.Кстати, недавно Кременчугский завод попал еще в один неприятный скандал: опытные образцы шасси КрАЗ для противокорабельного комплекса «Нептун» на испытаниях показали плохие результаты и низкую надежность. С учетом этого обстоятельства, государственной комиссией было предложено проработать возможность замены транспортных шасси составных частей комплекса производителя ЗАО «АвтоКрАЗ» на шасси другого производителя. Соответствующий документ утвержден совместным решением Минобороны и «Укроборонпрома». Все кончилось тем, что необходимые запчасти купили в Чехии.