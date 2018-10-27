Украинский фильм о войне в Донбассе могут снять с проката из-за плохих сборов

Автор сценария украинского фильма о войне в Донбассе «Позывной Бандерас» Сергей Дзюба сообщил, что картину планируют снять с проката из-за плохих сборов.

«Есть информация, что фильм готовятся снять с проката из-за плохих сборов», — написал Дзюба на своей странице в Facebook.

По данным сайта kino-teatr.ua, фильм вышел в прокат 11 октября и собрал 753 тыс. гривен. При этом бюджет фильма составил почти 40 млн гривен.

Ранее сообщалось, что на российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи прошла премьера фильма Дениса Шабаева «Мира», действие которого происходит в Донбассе в наши дни.