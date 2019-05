«Украинский фактор»: почему адвокат Трампа отменил свой визит в Киев • 55 • Украина Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сначала объявил о своём визите в Киев, а затем практически сразу отменил его. По словам юриста, он планировал встретиться с Зеленским, чтобы убедить избранного президента Украины не прекращать ряд резонансных дел, одно из которых касается бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Джулиани отметил, что поездка не состоялась из-за того, что в окружении Зеленского много «врагов Трампа». Эксперты полагают, что адвокат главы Белого дома не собирался приезжать в Киев. По мнению аналитиков, таким образом Трамп дал понять демократам, что на Украине он может найти компромат на Байдена, который уже выставил свою кандидатуру на выборах президента США 2020 года. Reuters © Mike Segar Адвокат Трампа Рудольф Джулиани 9 мая в интервью The New York Times заявил о том, что планирует приехать в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Бывший мэр Нью-Йорка рассказал, что намерен попросить нового президента Украины не поддаваться давлению и продолжить расследование резонансных дел, которые касаются в том числе США. Фигурантом одного из таких расследований, напомнил Джулиани, является бизнесмен Хантер Байден — сын Джо Байдена, который в годы правления Барака Обамы был вице-президентом и спецпредставителем США по Украине. Однако затем Джулиани неожиданно отменил поездку в Киев. «Услышанное мною этим вечером от двух весьма надёжных источников убеждает меня в том, что президент (избранный президент Украины Владимир Зеленский. — RT) окружён людьми, которые являются врагами президента (Трампа), а также — как минимум в одном случае — коррупционерами», — объяснил он причину своего решения в эфире телеканала Fox News. Об уголовном деле, которое Джулиани, по его словам, планировал обсудить с Зеленским, в начале апреля подробно рассказало американское издание The Hill. Журналисты издания сообщили, что Генпрокуратура Украины подозревала Хантера Байдена в незаконном получении крупных сумм от компании Burisma Holdings, занимающейся добычей газа на территории страны. В период с весны 2014 года по осень 2015-го Байдену-младшему якобы ежемесячно перечисляли порядка $166 тыс., утверждает The Hill. Издание напомнило, что в то же самое время Джо Байден был спецпредставителем Соединённых Штатов по Украине. Более того, по словам журналистов, вице-президент США прямо вмешался в ход следствия, добившись 29 марта 2016 года снятия со своего поста генпрокурора Виктора Шокина. Этот отставной украинский чиновник сообщил изданию в письменном интервью, что собирался вызвать на допрос Хантера Байдена, но не успел, так как был отстранён от должности. Следует отметить, что Джо Байден не скрывает своей причастности к увольнению Шокина. В январе 2018 года, выступая на Совете по международным отношениям в Вашингтоне, он заявил об этом открыто. По словам Байдена, в марте 2016 года он поставил украинскому президенту Петру Порошенко и премьер-министру Арсению Яценюку ультиматум: или Шокин уходит в отставку, или США не предоставят Киеву кредитных гарантий на $1 млрд. «По завершении их пресс-конференции я сказал им: «Нет, не получите вы миллиард долларов». В ответ я услышал: «У вас нет таких полномочий. Вы же не президент». Я сказал: «А вы позвоните ему». И добавил: «Через шесть часов я должен уехать. Если прокурор не будет уволен, то денег вам не видать». И... его уволили», — рассказал Байден. Требование лишить поста Шокина он объяснял тем, что генпрокурор якобы имел отношение к коррупционным схемам, и без его отставки невозможно было гарантировать целевое использование американского кредита. «Украинский фактор» Несостоявшийся визит Джулиани — это свидетельство того, что Трамп намерен использовать «украинский фактор» в американской внутренней политике, считают эксперты. Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью RT напомнил, что Джо Байден, о котором собирался беседовать с Зеленским юрист американского лидера, будет баллотироваться в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. «Комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера ничего против Трампа не нашла, импичмента, которого так хотели демократы, скорее всего, не будет. Одним из немногих «трофеев» обвинителей Трампа стал бывший глава его избирательного штаба Пол Манафорт, которого посадили главным образом за сокрытие лоббистской деятельности в интересах Украины при экс-президенте Викторе Януковиче. Теперь Трамп даёт понять, что в Киеве может найтись компромат не только на его людей, но и на демократов», — говорит Бортник. Политолог считает, что Джулиани на самом деле не собирался приезжать на Украину. «Президент США решил сыграть на публику. Вначале его юрист очень громко анонсировал поездку в Киев, а потом так же громко отменил её. Если бы Джулиани действительно нужно было поговорить о каком-либо уголовном деле или что-то разузнать о ходе расследования, он бы действовал тихо», — полагает Бортник. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также уверен, что отменённая поездка Джулиани — часть информационной кампании Трампа. «Визиты американских политиков или их представителей в Киев пока преждевременны. Зеленский ещё не президент. Не ясна даже дата его инаугурации. Сейчас наступил такой период, когда понятно, что Порошенко уже ушёл, но непонятно, когда Зеленский придёт к власти», — сказал он в беседе с RT. По мнению Брутера, визиты американских официальных лиц, во время которых действительно будут обсуждаться важные вопросы, начнутся только после инаугурации избранного президента Украины. Бывший вице-президент США Джо Байден на Украине

© Valentyn Ogirenko Эксперт не исключил, что Трамп решил всего лишь «попугать демократов» возможностью использования украинского компромата, но прибегать к этому способу давления не станет. «Во-первых, у Байдена и так много проблем как у кандидата в президенты. Во-вторых, использование украинской фактуры довольно опасно, потому что в целом противоречит линии администрации Трампа в отношении Киева», — пояснил Брутер. С подачи Белого дома общественному мнению США стараются внушить, что Вашингтон поддерживает Киев, чтобы сдержать экспансионистские планы Москвы, подчеркнул эксперт. «Легенда о том, что Украина — это независимое государство, которое в муках борется с Россией, не выдержит критики, когда выяснится, что Байдены выколачивали оттуда деньги. При этом нет особой разницы, что Байден и тот, с кем он вёл дела на Украине, сейчас не у власти, потому что вполне возможно, что так же могут вести себя и другие американские представители с другим украинским руководством», — полагает Брутер. Загадки команды Зеленского Самый интригующий момент в заявлениях Джулиани по поводу его несостоявшегося визита в Киев касается неких «врагов Трампа и США», которых юрист обнаружил в окружении Зеленского, отмечают эксперты. В эфире Fox News адвокат назвал только одну фамилию — депутата Верховной рады Сергея Лещенко. Этот украинский политик во время избирательной кампании 2016 года обнародовал «чёрную бухгалтерию» Партии регионов, на основании которой и был осуждён Пол Манафорт, подчеркнул Джулиани. При этом юрист заявил, что документы были сфальсифицированы. В ответ Лещенко в своём Facebook заявил, что Трамп и его администрация стали жертвами обмана со стороны действующего украинского генпрокурора Юрия Луценко. Лещенко заверил, что документы, касающиеся «чёрной бухгалтерии», были настоящими, а Луценко якобы «втянул Украину в чужую войну, сделав нас разменной монетой за столом между Трампом и Байденом, а сделал он это с одной целью — сохранить свою должность генпрокурора», — написал депутат. Флаги Украины и США

© Valentyn Ogirenko Мэр Львова намерен бороться за пост премьер-министра Украины По мнению Владимира Брутера, говоря о «врагах Америки» в окружении Зеленского, Джулиани мог иметь в виду не только Лещенко и других украинских политиков, поддержавших американских противников Трампа. «В команде нового украинского лидера есть люди, которые считают, что Украина должна проводить независимую от Америки политическую линию. Например, стоит упомянуть бывшего министра финансов Александра Данилюка. Он считает, что в области экономической политики Украина должна быть достаточно самостоятельной. Вполне возможно, что Джулиани имел в виду его. Правда, в этом случае он ошибается: Данилюк, конечно, не антиамерикански и тем более не пророссийски настроен», — говорит эксперт. Но ошибки при оценке команды Зеленского неизбежны, потому что её пока, в сущности, нет, считает Брутер. «Про нового украинского президента нельзя даже сказать, что он — человек Игоря Коломойского. Конечно, если бы не было этого олигарха, Зеленский никогда не стал бы политиком и не пришёл к власти. Но сейчас Коломойский не входит в его близкое окружение. Команда Зеленского — это пока набор людей с разными взглядами. Кто там чей друг или враг на сегодняшний день — это, думаю, загадка и для самого избранного украинского президента», — подвёл итог Владимир Брутер.





