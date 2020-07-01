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Украинский экстремист возмутился голосованием по Конституции в Крыму
01 июля 2020, 14:00 • 192 • Политика
Общероссийский плебисцит на полуострове в Киеве расценили как "международное преступление"
Голосование по поправкам в Конституцию РФ на территории Крыма попадает под "квалификацию международного преступления". Об этом заявил лидер запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис" Рефат Чубаров.
По его мнению, проведением плебисцита на российском полуострове Москва якобы нарушает свои международные обязательства "относительно уважения территориальной целостности и суверенитета других государств".
Кроме того, украинец полагает, что крымчан "заставляют" голосовать, а Россия "использует шантаж и угрозы". Больше всего давлению, в том числе моральному, подвергаются сотрудники бюджетных организаций, а также "представители малого и среднего бизнеса", написал экстремист в "Фейсбук".
На этот спич пану Чубарову из Республики посоветовали заняться проблемами Украины, а не "вмешиваться в дела" России. Член совета по делам национальностей при президенте РФ, депутат крымского парламента Чингиз Якубов напомнил киевским представителям об историческом выборе, который в 2014 г. сделали жители полуострова.
"Сейчас россияне, равно как и крымскотатарский народ, определяют свою судьбу. Тем более что большинство людей уже проголосовало", – цитирует РИА "Новости" Якубова.
Добавим, на утро среды, 1 июля, в Крыму на голосование по поправкам в Конституцию пришли уже больше миллиона человек. Как сообщает агентство Крыминформ, 29 июня было зафиксировано свыше половины принявших участие в плебисците избирателей Республики.
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