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Украинский эксперт заявил об отсутствии у России надводного флота
11 января 2020, 07:39 • 39 • Украина
Председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил, что у России «нет надводного флота».
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«В России вообще нет надводного флота», — цитирует портал «Обозреватель» Романюка.
Эксперт заявил, что Черноморский флот пребывает в «плачевном» состоянии.
«Говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе, — это просто какая-то гипербола», — добавил он.
9 января российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
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