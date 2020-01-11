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Украинский эксперт заявил об отсутствии у России надводного флота

11 января 2020, 07:39  •  39 • Украина
Председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил, что у России «нет надводного флота».
 
vk.com © Минобороны России
 

«В России вообще нет надводного флота», — цитирует портал «Обозреватель» Романюка.

Эксперт заявил, что Черноморский флот пребывает в «плачевном» состоянии.

«Говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе, — это просто какая-то гипербола», — добавил он.

9 января российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».

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