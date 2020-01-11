Украинский эксперт заявил об отсутствии у России надводного флота

Председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил, что у России «нет надводного флота».

«В России вообще нет надводного флота», — цитирует портал «Обозреватель» Романюка.

Эксперт заявил, что Черноморский флот пребывает в «плачевном» состоянии.

«Говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе, — это просто какая-то гипербола», — добавил он.

9 января российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».