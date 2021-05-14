|
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы одиноки"
14 мая 2021, 07:15 • 438 • Политика
Украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачёв заявил о глубоком кризисе в его стране. По его словам, власти добились того, что теперь Украине "дорога в Россию закрыта": "Мы одиноки", - отмечает он.
В авторском материале для издания "Главред" эксперт заявил о том, что Украина оказалась в глубоком геополитическом одиночестве: она отвернула от себя Россию, а страны ЕС и США не считаются с Украиной как с равной и вряд ли будут.
В пример того, насколько сейчас тяжела ситуация для его страны, он привел то, что Украина испытывает дефицит вакцины против коронавируса. Власти не могут закупать русские препараты из-за политической ситуации, а на Западе своих вакцин самим не хватает - об Украине в этом плане точно сейчас не думают.
"Мы не входим ни в один геополитический проект, и всем на нас наплевать", - констатировал он.
При этом он подчеркнул, что, вероятно, его страна "обречена на одиночество", ведь "назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС не берут". Эксперт добавил, что, возможно, Украину и могли бы взять в Евросоюз, однако власти страны не способны выполнить домашнюю работу, "чтобы с нами стали всерьёз разговаривать о перспективе вхождения в западный проект".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
438
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 мая 2021, 17:25
|
13 мая 2021, 00:05
|
10 мая 2021, 07:55
|
11 мая 2021, 08:40
|
10 мая 2021, 22:35
|
11 мая 2021, 12:20
|
11 мая 2021, 06:50