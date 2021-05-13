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Украинский эксперт: "Путин переоденет армию и атакует свои же позиции "
13 мая 2021, 12:00 • 187 • Политика
Украинский военный эксперт Олег Жданов уверен, что Украине предстоит провести "небольшую войнушку" с Россией. Военные действия, по мнению эксперта, развяжет Кремль уже летом этого года. При этом Жданов совершенно уверен, что Вооружённым силам Украины хватит сил и средств для противостояния с Россией даже в крупномасштабных военных действиях.
По мнению Жданова, война нужна президенту России Владимиру Путину для удержания власти. Будущие события украинский эксперт описывает фантастически. Он уверен, что "Путин переоденет своих военных в форму армии Украины, которые атакуют свои же позиции". Жданов называет это "провокацией по примеру 1939 года". После этого военные действия будут подаваться как спасение русскоязычного населения Украины.
Олег Жданов заявил, что при военных действиях армия Украины втянет войска России в позиционную войну. О "блицкриге" не может идти и речи. При этом украинский эксперт рассказывает о том, как армия России в течение 242 дней не могла взять аэропорт Донецка, которых охраняли украинские "киборги-добровольцы". От НАТО и США Жданов не ждёт военной поддержки. Да и сами США уже не раз заявляли, что готовы поддерживать Украину в войне с Россией лишь деньгами и вооружением. Военному эксперту стоит хорошо подумать о том, какими силами Украина будет сдерживать "наступление России".
Кроме того, Олег Жданов высказался о возможных переговорах Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эксперт уверен, что переговоры возможны лишь в присутствии представителей США, которые выступят посредниками в решении вопросов. Также Жданов уверен, что переговоры с Россией от имени Украины будет вести американская сторона, что недалеко от истины. Недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена показал, что в Вашингтоне Зеленского никто всерьёз не воспринимает. В Белом доме ясно дали понять, кто хозяйничает на Украине.
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