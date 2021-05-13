Украинский эксперт: "Путин переоденет армию и атакует свои же позиции "

Украинский военный эксперт Олег Жданов уверен, что Украине предстоит провести "небольшую войнушку" с Россией. Военные действия, по мнению эксперта, развяжет Кремль уже летом этого года. При этом Жданов совершенно уверен, что Вооружённым силам Украины хватит сил и средств для противостояния с Россией даже в крупномасштабных военных действиях.

По мнению Жданова, война нужна президенту России Владимиру Путину для удержания власти. Будущие события украинский эксперт описывает фантастически. Он уверен, что "Путин переоденет своих военных в форму армии Украины, которые атакуют свои же позиции". Жданов называет это "провокацией по примеру 1939 года". После этого военные действия будут подаваться как спасение русскоязычного населения Украины.

Украинский «военный эксперт»: Путин может переодеть ВС РФ в форму ВСУ и атаковать свои же позицииhttps://t.co/taS4qwEDEB pic.twitter.com/aX832TQjvT — Военное обозрение (@topwar_ru) May 12, 2021

Олег Жданов заявил, что при военных действиях армия Украины втянет войска России в позиционную войну. О "блицкриге" не может идти и речи. При этом украинский эксперт рассказывает о том, как армия России в течение 242 дней не могла взять аэропорт Донецка, которых охраняли украинские "киборги-добровольцы". От НАТО и США Жданов не ждёт военной поддержки. Да и сами США уже не раз заявляли, что готовы поддерживать Украину в войне с Россией лишь деньгами и вооружением. Военному эксперту стоит хорошо подумать о том, какими силами Украина будет сдерживать "наступление России".

Кроме того, Олег Жданов высказался о возможных переговорах Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эксперт уверен, что переговоры возможны лишь в присутствии представителей США, которые выступят посредниками в решении вопросов. Также Жданов уверен, что переговоры с Россией от имени Украины будет вести американская сторона, что недалеко от истины. Недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена показал, что в Вашингтоне Зеленского никто всерьёз не воспринимает. В Белом доме ясно дали понять, кто хозяйничает на Украине.