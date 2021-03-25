Украинский эксперт "похоронил" амбиции Киева о Крыме окончательно: "Можно забыть"

После того как Киев национализирует предприятие "Мотор Сич", он лишится самого крупного рынка и торгового партнёра, в связи с чем с мечтой о возвращении Крыма можно распрощаться, считает украинский эксперт Всеволод Степанюк, окончательно "похоронив" амбиции Незалежной о Крыме.

Катастрофой для Киева назвал эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк национализацию предприятия "Мотор Сич" - совместной компании Украины и Китая. В программе "Первый казацкий" на YouTube он "похоронил" амбиции Киева о Крыме окончательно.

Ранее сообщалось, что президентом Владимиром Зеленским был подписан указ о национализации "Мотор Сич". Это предприятие работает за счёт китайских инвестиций и производит авиадвигатели и газотурбинные установки.

По словам эксперта, Киев усугубил своё положение и в очередной раз показал миру, что инвестировать в него нельзя. Присвоение 56% китайской собственности без юридических причин он назвал мошенничеством и добавил, что Киев сам готовит катастрофу для своей экономики, лишаясь очень важных стратегических партнёров.

Россия, напомним, давно закрыла для себя "крымский вопрос". Полуостров, напомним, вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году после проведённого референдума. Украина же, а также США и страны ЕС отказываются признавать результаты референдума, считая Крым "аннексированным".