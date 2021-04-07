Украинский эксперт признал правоту Германии по поводу НАТО: "Есть идея, денег нет"

Украинский эксперт признал правоту Германии, которая отказалась рассматривать вопрос о принятии Украины в НАТО. По его словам, у Киева "есть идея вступить в НАТО, но нет денег".

Такое мнение в среду высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя заявление Берлина о том, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит в повестке дня.

Охрименко отметил, что вопрос вступления в НАТО активно прорабатывался ещё во времена экс-президента Украины Петра Порошенко, для этого даже внесли изменения в Конституцию. Однако всё упирается в деньги. У Киева нет столько средств, чтобы привести армию в соответствие со стандартами НАТО, а западные страны не хотят идти на подобные расходы ради Украины.

Это колоссальная сумма, которую Германия давать не хочет, а США точно не дадут. Есть идея, но денег вступить в НАТО нет однозначно, - пояснил эксперт в разговоре с телеканалом RT.

Он признал, что представитель правительства Германии Ульрике Деммер сказала пусть и неприятную для Украины, но всё же правду.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил, что вступление страны в альянс может стать залогом прекращения войны в Донбассе.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что США не будут рассматривать вопрос о включении Украины в НАТО, так как это зона ответственности самого альянса. А представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер сказала, что такой вопрос вообще не стоит в повестке дня и его не планируется рассматривать в ближайшем будущем.