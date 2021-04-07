Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
Главная / Политика

Украинский эксперт признал правоту Германии по поводу НАТО: "Есть идея, денег нет"

07 апреля 2021, 22:25  •  24 • Политика
Украинский эксперт признал правоту Германии, которая отказалась рассматривать вопрос о принятии Украины в НАТО. По его словам, у Киева "есть идея вступить в НАТО, но нет денег".
Такое мнение в среду высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя заявление Берлина о том, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит в повестке дня.
Охрименко отметил, что вопрос вступления в НАТО активно прорабатывался ещё во времена экс-президента Украины Петра Порошенко, для этого даже внесли изменения в Конституцию. Однако всё упирается в деньги. У Киева нет столько средств, чтобы привести армию в соответствие со стандартами НАТО, а западные страны не хотят идти на подобные расходы ради Украины.
Это колоссальная сумма, которую Германия давать не хочет, а США точно не дадут. Есть идея, но денег вступить в НАТО нет однозначно, - пояснил эксперт в разговоре с телеканалом RT.
Он признал, что представитель правительства Германии Ульрике Деммер сказала пусть и неприятную для Украины, но всё же правду.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил, что вступление страны в альянс может стать залогом прекращения войны в Донбассе.
После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что США не будут рассматривать вопрос о включении Украины в НАТО, так как это зона ответственности самого альянса. А представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер сказала, что такой вопрос вообще не стоит в повестке дня и его не планируется рассматривать в ближайшем будущем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ
07 апреля 2021, 09:35
"Грузовик с ракетами": Американцы съязвили над русским "Белым лебедем", но промахнулись
07 апреля 2021, 13:15
Украинского посла взбесили слова Зеленского о Донбассе в западных СМИ
07 апреля 2021, 09:35
Лавров сделал интересное предложение Евросоюзу: "В случае заинтересованности"
07 апреля 2021, 16:55
"Если Украина вступит в НАТО - мы погибли": Следом за Болгарией испугалась Турция
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назват...
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюб...
07 апреля 2021, 09:35
"Грузовик с ракетами": Американцы съязвили над русским "Белым лебедем&...
07 апреля 2021, 08:40
Новая война за Босфор: Эрдоган ставит на Россию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2021, 09:40
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
04 апреля 2021, 00:00
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы будем с тобой"
05 апреля 2021, 06:15
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ
05 апреля 2021, 02:35
Кедми назвал страну, которую США безжалостно поставят под первый удар
04 апреля 2021, 21:05
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому режиму неприятен
03 апреля 2021, 01:05
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.