Украинский эксперт предупредил украинцев о наступлении России. Но тут же осёкся: Армия мала

Украинский военный эксперт Михаил Притула предупредил украинцев о наступлении России. Однако тут же осёкся, опровергнув своё же заявление, мол, русских военных маловато.

Как заявил Притула в эфире канала "Украина 24", отвод от русско-украинской границы войск нашей страны носит якобы "демонстративный характер". По его словам, мол стягивание войск к границе, а также отвод - любое действие говорит о подготовке нападения на Незалежную.

Эксперт заявил, что, отводя войска от границы, Россия посылает сигнал и властям Украины, и тем, кто поддерживает Россию на украинской территории.

"Россия пыталась показать людям, которые так или иначе думают, что русский мир даст им счастье, что "Россия уходит, но вам поможет, только восставайте". Как и демонстрация в 2014 году, когда начался захват Донбасса", - сказал он.

При этом эксперт тут же опроверг свои же слова, отметив, что численности армии России не хватит, чтобы наступать на 40-миллионную Украину.

"100 тыс. войск мало для захвата 40-миллионной страны, нужна 2-3-миллионная армия как минимум", - сказал он, отметив, что якобы Россия планировала "мобилизовать в Донбассе двухмиллионную армию и данной армией идти захватывать Украину".

"Как видим, этой армии нет", - заявил он.