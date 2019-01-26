Украинский эксперт отметил «опасность» «Турецкого потока» для Киева

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Эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил, что «Турецкий поток» «может быть для Украины даже более опасным», чем «Северный поток — 2».

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Об этом информирует «Новое время». По словам Гирмана, «Северный поток — 2» «не сможет доставлять газ покупателям из южной Европы», что даёт шансы Украине сохранить большую часть транзита. При этом с помощью «Турецкого потока» газ из России можно будет поставлять в Италию, Францию и балканские страны, отметил он. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о готовности продлить «Турецкий поток» в страны Европы.

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