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Украинский эксперт отметил «опасность» «Турецкого потока» для Киева

26 января 2019, 09:09  •  204 • Украина
Эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил, что «Турецкий поток» «может быть для Украины даже более опасным», чем «Северный поток — 2».
 
© turkstream.info
 

Об этом информирует «Новое время».

По словам Гирмана, «Северный поток — 2» «не сможет доставлять газ покупателям из южной Европы», что даёт шансы Украине сохранить большую часть транзита. 

При этом с помощью «Турецкого потока» газ из России можно будет поставлять в Италию, Францию и балканские страны, отметил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о готовности продлить «Турецкий поток» в страны Европы.

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