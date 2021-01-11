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Украинский эксперт обрек Россию на скорое уничтожение

11 января 2021, 10:20  •  32 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Существование страны ограничится несколькими годами, считает спикер
Руководитель американского фонда Stop Inform Terror Герман Обухов выразил уверенность в скором прекращении существования России как государства. По словам эксперта, крах Российской Федерации произойдет уже к 2024 году.
Обухов провел параллель с распадом Советского Союза, заявив о том, что последним лидером социалистического государства был Михаил Горбачев, после которого президентом новой страны стал Борис Ельцин.
"Еще три года – и Россию ждет крах", – выразил уверенность деятель, громогласное заявление которого широко растиражировали украинские СМИ.
До 2024 года, уверен Обухов, основные внутригосударственные процессы России будут проходить "по инерции". А у действующего президента Владимира Путина отсутствует преемник.
"Когда рассыплется Россия, о каких преемниках можно говорить?" – считает Обухов.
При этом, считает глава американского фонда, глава РФ вовсе не является "диктатором", вопреки многочисленным заявлениям антироссийских медиа, а лишь занимает верховенствующее положение в пределах окружения, с которым вынужден считаться, о чем Обухов заявил в эфире Obozrevatel.TV.
Ранее президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая заявила, что Запад потерпел ряд неудач в попытках создания нестабильности на постсоветском пространстве.

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