|
Украинский эксперт о важном нюансе запуска "Северного потока - 2": Русские это знали
02 декабря 2021, 07:05 • 136 • Политика
Украинский эксперт Виталий Землянский заявил, что Россия и Германия намеренно пошли на нарушения по "Северному потоку - 2". Он считает, что "Газпрому" даже выгодна задержка с сертификацией газопровода и в целом ситуация на газовом рынке, хотя русские прекрасно знали об одном важном нюансе.
Эксперт по энергетическим рынкам с Украины Виталий Землянский в своей статье на страницах издания "Главред" высказал мнение, что Москва и Берлин специально затягивают с открытием "Северного потока - 2", используя для этого заминку с сертификацией газопровода.
Он уверен, что русская сторона делает это из "корыстных побуждений", сознательно пойдя на нарушения. Землянский подчёркивает, что процесс сертификации газопровода происходит не впервые, и условия всем были известны - оператор должен быть зарегистрирован в Германии. По мнению автора, этот нюанс был прекрасно известен и немецким, и русским юристам.
Землянский утверждает, что ситуация на газовом рынке в Европе полностью "устраивает" "Газпром", поскольку он получает от этого "дополнительные дивиденды". Кроме того, напомнил автор статьи, для русских "принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле".
"Северный поток - 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Строительство завершилось в сентябре.
Подпишитесь на нас
136
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 ноября 2021, 06:30
|
27 ноября 2021, 05:45
|
29 ноября 2021, 03:15
|
27 ноября 2021, 13:20
|
29 ноября 2021, 14:20
|
26 ноября 2021, 04:40
|
28 ноября 2021, 19:40