Украинский эксперт Виталий Землянский заявил, что Россия и Германия намеренно пошли на нарушения по "Северному потоку - 2". Он считает, что "Газпрому" даже выгодна задержка с сертификацией газопровода и в целом ситуация на газовом рынке, хотя русские прекрасно знали об одном важном нюансе.

Эксперт по энергетическим рынкам с Украины Виталий Землянский в своей статье на страницах издания "Главред" высказал мнение, что Москва и Берлин специально затягивают с открытием "Северного потока - 2", используя для этого заминку с сертификацией газопровода.

Он уверен, что русская сторона делает это из "корыстных побуждений", сознательно пойдя на нарушения. Землянский подчёркивает, что процесс сертификации газопровода происходит не впервые, и условия всем были известны - оператор должен быть зарегистрирован в Германии. По мнению автора, этот нюанс был прекрасно известен и немецким, и русским юристам.

Землянский утверждает, что ситуация на газовом рынке в Европе полностью "устраивает" "Газпром", поскольку он получает от этого "дополнительные дивиденды". Кроме того, напомнил автор статьи, для русских "принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле".

"Северный поток - 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Строительство завершилось в сентябре.