Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбир...
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сде...
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незаме...
Главная / Политика

Украинский эксперт о важном нюансе запуска "Северного потока - 2": Русские это знали

02 декабря 2021, 07:05  •  136 • Политика
Украинский эксперт Виталий Землянский заявил, что Россия и Германия намеренно пошли на нарушения по "Северному потоку - 2". Он считает, что "Газпрому" даже выгодна задержка с сертификацией газопровода и в целом ситуация на газовом рынке, хотя русские прекрасно знали об одном важном нюансе.
Эксперт по энергетическим рынкам с Украины Виталий Землянский в своей статье на страницах издания "Главред" высказал мнение, что Москва и Берлин специально затягивают с открытием "Северного потока - 2", используя для этого заминку с сертификацией газопровода.
Он уверен, что русская сторона делает это из "корыстных побуждений", сознательно пойдя на нарушения. Землянский подчёркивает, что процесс сертификации газопровода происходит не впервые, и условия всем были известны - оператор должен быть зарегистрирован в Германии. По мнению автора, этот нюанс был прекрасно известен и немецким, и русским юристам.
Землянский утверждает, что ситуация на газовом рынке в Европе полностью "устраивает" "Газпром", поскольку он получает от этого "дополнительные дивиденды". Кроме того, напомнил автор статьи, для русских "принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле".
"Северный поток - 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Строительство завершилось в сентябре.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



136
Источник
Похожие новости
01 декабря 2021, 23:30
России предложили "радикальный" вариант "зелёного" перехода: Доклад Всемирного банка
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
02 декабря 2021, 01:15
Митинг против Зеленского в Киеве, стадия "прогрев": Представлены два сценария майдана 2021 года
02 декабря 2021, 05:20
Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
02 декабря 2021, 03:35
"Если у партнёров хватит ума задуматься": Политолог предсказал, чем обернётся несговорчивость НАТО
02 декабря 2021, 03:35
Госсекретарь США заявил о готовности ввести чрезвычайные санкции против России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 ноября 2021, 06:30
В Госдуме ответили на призыв ЕС отменить закон РФ о поддержке Донбасса
27 ноября 2021, 05:45
"Не по телевизору сообщают": Эксперт объяснил, почему переворот на Украине будет не 1 декабря
29 ноября 2021, 03:15
Эксперт: У Зеленского не будет восьми часов на подготовку к войне с Россией
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
29 ноября 2021, 14:20
Кто станет президентом после Зеленского? Эксперт дал неожиданный прогноз по Украине
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
28 ноября 2021, 19:40
Сатановский назвал способ быстро решить конфликт в Донбассе: Всего неделя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.