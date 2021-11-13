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Украинский эксперт назвал пять областей, которые станут частью РФ
13 ноября 2021, 20:50 • 380 • Украина
Как заявляет Геннадий Москаль, угроза под названием «Новороссия» нависла над Киевом ещё в 2014 году, хотя в тот момент так назывались только ДНР и ЛНР. Донбасс до сих пор не находится под контролем Незалежной. Но Москаль бьёт себя в грудь и утверждает, что вскоре агрессивный Кремль дотянется до Херсонской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской области. Дело в том, что эти области настроены ну очень уж пророссийски, поэтому, как только Москва придёт, там вряд ли будут отстаивать территориальную целостность Украины.
Впрочем, на данный момент нет ни одного подтверждения российской стороны о каких-либо намерениях завоевать эти субъекты. Возможно, сама Украина уже настолько боится Москвы, что выдаёт свои ночные кошмары за реальность.
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