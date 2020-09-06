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Украинский эксперт: «Нам надо создать «пятую колонну» в России

06 сентября 2020, 18:25  •  79 • Украина

В Киеве недавно прошла онлайн-конференции украинских дипломатов. Выступивший на ней бывший дипломат и главный советник Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук признал, что мифом является широко распространенный тезис о том, что единственная цель России — уничтожить Украину.

По его словам, существует три разных России. «Есть имперцы, такие как Александр Дугин или Владислав Сурков, которые мечтают о большой России», - считает эксперт. Но большинство, по мнению дипломата, в нынешнем российском истеблишменте — это реалисты, которые действуют как оппортунисты. Они пользуются слабостями Украины, но с ними можно вести диалог, поскольку «протискивают» они свои интересы только если видят для этого возможности.

Третья группа россиян — это либералы. Но наивно ожидать, что они кардинально изменят политику России в отношении Украины. «Мы потеряли шанс выстроить в России нашу «пятую колонну», из тех кто способен распространять там здоровые зерна. Именно это должно быть наша задача. Нам надо усиливать тех, кто способен воспринять Украину как независимое государство, понимают ответственность за аннексию Крыма и события на Донбассе и с кем можно находить консенсус», — говорит Филипчук.

Задача создания «пятой колонны» в России явно не по плечу МИД Украины. Практически все каналы общения с Россией заблокированы позицией Киева по ревизии минских соглашений. Так что мечтать о «пятой колонне» не вредно. Но для начала стоило бы МИД Украины вернуться на позиции реализма, а не строить планы создания широкой антироссийской коалиции ради пересмотра минских договоренностей.

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