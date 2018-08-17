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Украинский эксперт допустил введение Киевом визового режима с Россией

17 августа 2018, 15:39  •  62 • Политика
В интервью Царьграду украинский политолог Михаил Погребинский допустил, что Киев действительно может ввести визовый режим с Россией.
Депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь в эфире украинского телеканала предложил ввести визовый режим с Россией. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью Царьграду пояснил, что подобную инициативу в Киеве могут поддержать.
«У этого законопроекта больше шансов пройти в парламенте», - отметил эксперт, добавив, что фактически уже проблемы создаются.
Однако как человек, часто посещающий Россию, в том числе украинскими поездами, политолог отметил, что за последние два года отношения между самыми обычными людьми по обе стороны границы заметно потеплели.
«Я вижу отношения персонала с российскими пограничниками, таможенниками и так далее. Если раньше, два года тому назад, чувствовался такой холодок, напряженность, сейчас они все часть единой семьи», - рассказал Погребинский, уточнив, что все решают проблемы, взаимодействуя друг с другом.
Украинский эксперт подчеркнул, что на этом уровне «ситуация изменилась», а украинские власти продолжают тем временем жить «в виртуальном мире».
«Эти ребята, Омеляны, Чижмари и прочие, живут в своем, в виртуальном мире, где смещены представления о реальности», - пояснил политолог, добавив, что в целом он настроен оптимистично на разрешение сложившейся ситуации между Киевом и Москвой.

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