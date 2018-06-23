Украинский экс-депутат призвала бить с ноги в челюсть тем, кто говорит на русском языке

Незалежная переживает очередной приступ русофобии. В Мариуполе подполковник Госпогранслужбы с друзьями потребовали в кафе меню на украинском. Мужчины были пьяны и накинулись с кулаками на охранников.

Мимо этой истории не прошла экс-депутат Верховной Рады и украинский националист Ирина Фарион. Она призвала избивать соотечественников, которые говорят на русском.

- Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому "москворотому", то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить МЫ, - написала Фарион в Фейсбуке.

Это уже не первый раз, когда Фарион пускала пену от ненависти, слыша русский язык. Весной она заклеймила русскоязычных украинцев "умственно отсталыми, предателями, отступниками, ренегатами и гибридами", мол, они "притянули в страну войну".

- Этот человек прославился, когда в 2010-м году выступала в детском суду и призывала малышей не использовать русские имена, - рассказал "КП" психолог Павел Жавнеров. - Потом она подержала убийство Олеся Бузины, российского посла в Турции Андрея Карлова. Даже поблагодарила убийц. Говорила, что не нужно называть "перемогой" победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. А сама Фарион состояла в КПСС. То есть была коммунисткой. Хотя долго это отрицала. Факт подтвердился, когда раскрылись архивы. Это доказывает, что Фарион - типичный политический карьерист. Она ищет пиар. Она нашла свою нишу - оскорблять русскоязычных людей. В итоге попадает в заголовки СМИ.

Жавнеров уверен, что экс-депутат окучивает националистическую паству.

- Думаю, у нее есть проблемы с нервами, но она не сумасшедшая. Все ее высказывания – холодный расчет, - сказал психолог. – Но на Украине очень много националистических организаций. Им нужен «безумный» спикер. Такие радикальные высказывания находят у них поддержку.