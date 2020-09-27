Украинский экс-депутат припугнул "вторым Чернобылем": "Нас не боятся, но мы опасны"

Чернобыльская трагедия ещё может аукнуться Украине, полагает бывший народный депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его мнению, сейчас украинская атомная энергетика находится в удручающем состоянии, что не может не вызывать опасений.

Мураев подчёркивает, что работа в этой сфере пока продолжается в административном режиме, однако, по сути, регламенты устарели. "Нас не боятся, но мы опасны", - убеждён он.

Мураев не исключил, что Незалежная может столкнуться со вторым Чернобылем.

Впрочем, не только экс-нардеп пришёл к таким выводам. Ещё четыре года назад украинский депутат Андрей Артеменко сообщал, что на одной из отечественных АЭС вероятна катастрофа, по масштабам сравнимая с трагедией на Чернобыльской АЭС 1986 года.

Он подчёркивал, что на местных станциях всё чаще и чаще происходят аварии. В итоге всё сводится к одному вопросу: где произойдёт следующая авария?

"Всё идёт к тому, что будет второй Чернобыль", - заявлял Артеменко.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался реактор энергоблока № 4, в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвёртого блока.