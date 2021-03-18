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Украинский экономист в цифрах объяснил страх Киева перед "Северным потоком - 2"

18 марта 2021, 08:20  •  38 • Политика
Украинский аналитик Олег Пендзин в цифрах объяснил страх официального Киева перед газопроводом "Северный поток - 2".
По словам эксперта, запуск этого масштабного проекта превратит украинскую газотранспортную систему (ГТС) в убыточную. Именно поэтому Украина будет всеми способами пытаться помешать запуску "Северного потока - 2".
Пендзин объяснил, что мощность украинской ГТС составляет около 150-170 миллиардов кубометров газа в год. При этом, по его словам, после запуска "Северного потока" и других "мелких потоков" Украина прокачивала уже около 70-80 миллиардов кубометров в год (данные на 2020 год). Экономист отметил, что запуск "Северного потока - 2" в полном объёме, а также "раскинутые" Россией остальные объёмы сократят прокачку через Украину до 35 миллиардов кубометров. При том что цифра 40 является убыточной для украинской ГТС.
В интервью украинскому изданию GolosUA он отметил, что именно с такими последствиями связано стремление Украины воспрепятствовать запуску газопровода.

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