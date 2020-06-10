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Украинский экономист призывает пустить воду в Крым, чтобы избежать потерю Днепра

10 июня 2020, 08:00  •  191 • Украина
Киев, 10 июня. В случае наступления России из Крыма на Херсонщину Украина может ждать от Запада только выражение глубокого сожаления и обеспокоенности. Такую картину в случае отказа Киева пустить воду в Крым обрисовал в эфире «KPT» украинский экономист Максим Гольдарб.
Гольдарб отметил, что в последнее время участились разговоры о том, что Украина может лишиться некоторых своих территорий. О «российской угрозе», по его словам, говорят «американцы, немцы и поляки». Причиной, по которой Киев может остаться без русла Днепра и находящихся неподалеку от него водохранилищ, является категорическая недоговороспособность украинской власти.
Экономист имел ввиду отказ киевских властей продавать в Крым воду из Днепра, возобновив ее поставки по Северо-Крымскому каналу.
«И с учетом того, что сегодня происходит в мире, максимум, что произойдет в ответ — это канцлер какой-нибудь выразит глубокое сожаление, а президент другой страны выразит, как они любят говорить, особую обеспокоенность. Все. Оно нам надо? При всех разложенных факторах, что люди наши [в Крыму]. И все, этим уже все сказано», — заявил Гольдарб.
От сравнил водную блокаду Крыма с блокадой Донбасса, сообщает «ПолитНавигатор». 
«Испортить все, погубить экономику, но знать, что поезд с углем оттуда сюда не приедет. Кому от этого хорошо? На Донбассе знают, куда и как продавать уголь. Мы с вами, как дураки, платим за уголь больше, чем на самом деле нужно, за тот самый донецкий уголь», — подчеркнул экономист.
Украина прекратила поставку днепровской воды в Крым после воссоединения полуострова с Россией. В начале марта 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал прекратить «спекуляции и домыслы» по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым. Таким образом, он подтвердил, что Киев не собирается прекращать водную блокаду.
В мае лидер экстремистской организации «Меджлис1 крымскотатарского народа» (запрещена в РФ) Рефат Чубаров выступил перед украинскими СМИ с заявлениями, в которых утверждал, что Россия якобы собирается использоваться военную силу для «вторжения» на юг Украины, чтобы захватить Каховское водохранилище, откуда ранее вода поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек назвал слова Чубарова «бредом». По его словам, «лидер «Меджлиса» пошел по «хайповому» пути и в лучших традициях выдает свои желания за российскую внешнюю политику». 
«Чубарову нужен конфликт — это его бизнес, а никакой угрозы войны между Россией и Украиной сегодня нет», — подчеркнул Бальбек.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Олег Волков

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